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Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов

24 декабря 2020 07:06
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Новости Беларуси. Молодежный патриотический проект «Память сердца» продолжает зажигать свечи на могилах героев во всех уголках страны. Более полусотни молодых людей из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов Великой Отечественной войны на Кургане Славы в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из горящих лампад молодые люди составили трогательную композицию в виде логотипа акции.

Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов-1

18-метровый Курган Славы в Гродно – место священное для каждого жителя города. Здесь земля из 83 братских могил со всей области.

Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов-4

У Вечного огня – мемориальные плиты с указанием воинских частей, которые освобождали областной центр от немецко-фашистских захватчиков.

Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов-7

Свет свечей – как символ того, что и современное поколение белорусов помнит страшные события, которые произошли на их родине в 40-х годах прошлого столетия.

Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов-10

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Важно сейчас не допустить популяризации нацистской символики и вообще популяризации нацизма в целом. И насколько важно чтить и помнить те наши именно символы и тот подвиг наших дедов, прадедов, который привел к независимости нашей Республики Беларусь.

Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов-13

Ольга Михалович, жительница Лиды:
Мы просматривали фильм, разговор там был о нацистах. И мое первое впечатление – в начале очень было их жалко. Один говорил: «Я не убивал», второй говорил: «Я тоже не стрелял», третий… Но если эти не убивали и эти не стреляли, то кто же тогда стрелял, кто же убивал мирных жителей в нашей хотя бы только Беларуси. Вот так мы и формируем общественное мнение, так формируется мнение у молодежи.

Красивый символ из лампадок в знак благодарности за мир оставили и могилевчане. Акция стартовала на площади Славы, где жители города возложили цветы к Вечному огню.

Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов-16

Следующей точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Буйничское поле». Финишировала акция в агролесотехническом колледже имени К.П. Орловского. Там состоялся открытый диалог, где участники обсудили попытки фальсификации исторических фактов.

Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов-19

Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов-21

24 декабря в Минске прозвучит финальный аккорд митинга-реквиема, во время которого участники патриотической акции почтут минутой молчания память погибших в годы войны и возложат цветы к монументу Победы.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Саросек # Ольга Михалович # Фотофакт

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