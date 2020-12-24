Из лампад составили трогательную композицию. Молодые люди из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов
Новости Беларуси. Молодежный патриотический проект «Память сердца» продолжает зажигать свечи на могилах героев во всех уголках страны. Более полусотни молодых людей из Гродненской и Брестской областей почтили память павших воинов Великой Отечественной войны на Кургане Славы в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из горящих лампад молодые люди составили трогательную композицию в виде логотипа акции.
18-метровый Курган Славы в Гродно – место священное для каждого жителя города. Здесь земля из 83 братских могил со всей области.
У Вечного огня – мемориальные плиты с указанием воинских частей, которые освобождали областной центр от немецко-фашистских захватчиков.
Свет свечей – как символ того, что и современное поколение белорусов помнит страшные события, которые произошли на их родине в 40-х годах прошлого столетия.
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Важно сейчас не допустить популяризации нацистской символики и вообще популяризации нацизма в целом. И насколько важно чтить и помнить те наши именно символы и тот подвиг наших дедов, прадедов, который привел к независимости нашей Республики Беларусь.
Ольга Михалович, жительница Лиды:
Мы просматривали фильм, разговор там был о нацистах. И мое первое впечатление – в начале очень было их жалко. Один говорил: «Я не убивал», второй говорил: «Я тоже не стрелял», третий… Но если эти не убивали и эти не стреляли, то кто же тогда стрелял, кто же убивал мирных жителей в нашей хотя бы только Беларуси. Вот так мы и формируем общественное мнение, так формируется мнение у молодежи.
Красивый символ из лампадок в знак благодарности за мир оставили и могилевчане. Акция стартовала на площади Славы, где жители города возложили цветы к Вечному огню.
Следующей точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Буйничское поле». Финишировала акция в агролесотехническом колледже имени К.П. Орловского. Там состоялся открытый диалог, где участники обсудили попытки фальсификации исторических фактов.
24 декабря в Минске прозвучит финальный аккорд митинга-реквиема, во время которого участники патриотической акции почтут минутой молчания память погибших в годы войны и возложат цветы к монументу Победы.