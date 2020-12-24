По какому графику будут работать больницы и поликлиники в новогодние праздники?

Уже на следующей неделе отдыхать граждане будут с пятницы по воскресенье (1-3 января). И еще четыре дня в первую неделю нового года (7-10 января).

Речь не только о католическом Рождестве – 25 декабря. Белорусов ждут длинные выходные.

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало график работы медицинских учреждений в республике на предстоящие праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот суббота, 16 января, для большинства будет рабочей. Согласно этому праздничному графику будут функционировать и медучреждения.

Так, 26 декабря, 2, 8 и 9 января поликлиники и больницы намерены принимать и лечить пациентов по графику субботнего дня. 27 декабря, 3 и 10 января – по графику выходного.

Помимо поликлиник и больниц изменятся и часы работы учреждений переливания крови, санитарно-эпидемиологических и аптечных в названный период.