Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой

В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Как пить воду, когда у тебя в кружке песок? В студии Александр и Анна Зорины, которые живут на улице Веры Хоружей. Они поделились с нашей редакцией снимками, не очень, конечно, красивыми, но как есть. Рассказывайте, с чего началась проблема.

Александр Зорин:

В начале апреля было отключение воды. После этого с горячей водой пошел очень сильный песок. Мы позвонили в «115», как обычно. Нам сказали, что меняли теплосеть либо переключали нас с одной ТЭЦ на другую. Поэтому может быть песок. В «115» мы звонили еще несколько раз. И тогда нас переключили на ЖЭС. ЖЭС делал чистку фильтров, наверное, раза 3-4. Илона Волынец, СТВ:

Очистку каких фильтров? Александр Зорин:

Фильтров в подвале. Песка, конечно, становилось меньше, но проблема не ушла. Илона Волынец:

Уточним момент: вы говорите, что отключали воду. А какую воду отключали в апреле?

Александр Зорин:

Горячую. Илона Волынец:

Уже в апреле отключали горячую воду? Александр Зорин:

Нет, это буквально на день. Мыться ей крайне сомнительно, пить вообще нельзя. Илона Волынец:

Вы даже пришли к нам в студию с бутылкой воды. Александр Зорин:

Да, это самая лучшая вода, которую удалось набрать.

Анна Зорина:

Спустя два с половиной месяца. Кристина Сущеня:

Обычно, когда проблемы с водой, думают про «Минскводоканал». Что может сказать наш «Минскводоканал» на такое обращение людей?

Антон Голоскок, первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал»:

Мы выехали, посмотрели по нашим сетям водоснабжения. Результаты оказались хорошими. Качество полностью соответствовало СанПиН. И вопрос здесь связан с эксплуатацией систем горячего водоснабжения, которая на балансе «Минскводоканал» не находится. Кристина Сущеня:

Проблема очевидна. Что ребятам делать далее стоит? Антон Голоскок:

В первую очередь обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию. Илона Волынец:

Они уже обращались в ЖЭС, чистили фильтры. Александр Зорин:

На этом наши полномочия все. Антон Голоскок:

Мне приходится комментировать вопросы, которые не входят в мою компетенцию, но, с моей точки зрения, надо заниматься регламентными работами, как минимум. Илона Волынец:

У нас как раз в студии есть представитель ЖКХ Елена Дубель. Кристина Сущеня:

Что в данной ситуации можно посоветовать ребятам? Что им можно и нужно делать, чтобы решить проблему?

Елена Дубель, заместитель директора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:

Это все-таки теплоисточники. То есть вода холодная подогревается и в дальнейшем идет к потребителям. В первую очередь необходимо, соответственно, почистить фильтры как в техническом подполе, это на водомерном узле. Кристина Сущеня:

Я так понимаю, вы уже чистили какие-то фильтры? Александр Зорин:

Не знаю, какие фильтры точно чистили, но что-то чистили. Толку ноль. Елена Дубель:

И в то же время пройти, если озвучена проблема, по конкретному стояку квартир, провести исследование сантехнического оборудования во всех квартирах с выполнением работ по прочистке фильтров, которые стоят перед индивидуальными приборами учета. Кристина Сущеня:

Им надо обращаться в ЖЭС с этим? Елена Дубель:

Для этого у нас существует служба «115». Александр Зорин:

За два месяца я звонил в «115» 15 раз. Кристина Сущеня:

Александр, Анна, с вами была какая-то обратная связь?