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Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой

30 июня 2022 16:47
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В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Как пить воду, когда у тебя в кружке песок? В студии Александр и Анна Зорины, которые живут на улице Веры Хоружей. Они поделились с нашей редакцией снимками, не очень, конечно, красивыми, но как есть. Рассказывайте, с чего началась проблема.  

Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой-4

Александр Зорин:  
В начале апреля было отключение воды. После этого с горячей водой пошел очень сильный песок. Мы позвонили в «115», как обычно. Нам сказали, что меняли теплосеть либо переключали нас с одной ТЭЦ на другую. Поэтому может быть песок. В «115» мы звонили еще несколько раз. И тогда нас переключили на ЖЭС. ЖЭС делал чистку фильтров, наверное, раза 3-4.  

Илона Волынец, СТВ:  
Очистку каких фильтров?  

Александр Зорин:  
Фильтров в подвале. Песка, конечно, становилось меньше, но проблема не ушла.  

Илона Волынец:  
Уточним момент: вы говорите, что отключали воду. А какую воду отключали в апреле?  

Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой-7

Александр Зорин:  
Горячую.  

Илона Волынец:  
Уже в апреле отключали горячую воду?  

Александр Зорин:  
Нет, это буквально на день. Мыться ей крайне сомнительно, пить вообще нельзя.  

Илона Волынец:  
Вы даже пришли к нам в студию с бутылкой воды.  

Александр Зорин:  
Да, это самая лучшая вода, которую удалось набрать.  

Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой-10

Анна Зорина:  
Спустя два с половиной месяца.  

Кристина Сущеня:  
Обычно, когда проблемы с водой, думают про «Минскводоканал». Что может сказать наш «Минскводоканал» на такое обращение людей?  

Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой-13

Антон Голоскок, первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал»:  
Мы выехали, посмотрели по нашим сетям водоснабжения. Результаты оказались хорошими. Качество полностью соответствовало СанПиН. И вопрос здесь связан с эксплуатацией систем горячего водоснабжения, которая на балансе «Минскводоканал» не находится.  

Кристина Сущеня:  
Проблема очевидна. Что ребятам делать далее стоит?  

Антон Голоскок:  
В первую очередь обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию.  

Илона Волынец:  
Они уже обращались в ЖЭС, чистили фильтры.  

Александр Зорин:  
На этом наши полномочия все.  

Антон Голоскок:  
Мне приходится комментировать вопросы, которые не входят в мою компетенцию, но, с моей точки зрения, надо заниматься регламентными работами, как минимум.  

Илона Волынец:  
У нас как раз в студии есть представитель ЖКХ Елена Дубель.  

Кристина Сущеня:  
Что в данной ситуации можно посоветовать ребятам? Что им можно и нужно делать, чтобы решить проблему?  

Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой-16

Елена Дубель, заместитель директора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:  
Это все-таки теплоисточники. То есть вода холодная подогревается и в дальнейшем идет к потребителям. В первую очередь необходимо, соответственно, почистить фильтры как в техническом подполе, это на водомерном узле.  

Кристина Сущеня:  
Я так понимаю, вы уже чистили какие-то фильтры?  

Александр Зорин:  
Не знаю, какие фильтры точно чистили, но что-то чистили. Толку ноль.  

Елена Дубель:  
И в то же время пройти, если озвучена проблема, по конкретному стояку квартир, провести исследование сантехнического оборудования во всех квартирах с выполнением работ по прочистке фильтров, которые стоят перед индивидуальными приборами учета.  

Кристина Сущеня:  
Им надо обращаться в ЖЭС с этим?  

Елена Дубель:  
Для этого у нас существует служба «115».  

Александр Зорин:  
За два месяца я звонил в «115» 15 раз.  

Кристина Сущеня:  
Александр, Анна, с вами была какая-то обратная связь?  

Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой-19

Александр Зорин:  
Я пытался звонить повыше, дозвонился в ЖКХ Советского района. Там сказали, что поговорят с ЖЭС непосредственно моего дома. Как я понял, с начальником. До этого у нас был сантехник. Он сказал, что у меня забились фильтры в кране. Со мной больше никто не связывался.  

Илона Волынец:  
Я думаю, учитывая что у нас в студии был и представитель «Минскводоканала», и ЖКХ, мы в том числе будет следить за тем, как развивается ваша ситуация. Надеюсь, что она все-таки разрешится.  

Елена Дубель:  
Я думаю, что ЖЭС достаточно пролить всю систему и сделать, как положено, по графику, промывку системы холодного водоснабжения.  

Кристина Сущеня:  
Какая ситуация сейчас?  

Анна Зорина:  
Если честно, я пыталась пару недель назад ей помыться, после этого у меня волосы превратились в мочалку, и тело очень чесалось. Невозможно этой водой мыться.  

Александр Зорин:  
Может быть, только если очень надо, можно ей обмыться и смыть потом ее либо холодной водой (но так можно заболеть), либо погреть в чайничке, разбавлять и выливать на себя, чтобы хотя бы этого песка не было на теле.  

И это мы пьем? Опасность некачественной воды из-под крана (читать далее).  

# Проблемы ЖКХ # общество # Кристина Сущеня # Александр Зорин # Илона Волынец # Антон Голоскок # Елена Дубель # Анна Зорина # Фотофакт

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