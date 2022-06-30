Из крана с водой льётся песок, а спецслужбы закрывают на это глаза. История минчан, которые столкнулись с этой проблемой
В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Как пить воду, когда у тебя в кружке песок? В студии Александр и Анна Зорины, которые живут на улице Веры Хоружей. Они поделились с нашей редакцией снимками, не очень, конечно, красивыми, но как есть. Рассказывайте, с чего началась проблема.
Александр Зорин:
В начале апреля было отключение воды. После этого с горячей водой пошел очень сильный песок. Мы позвонили в «115», как обычно. Нам сказали, что меняли теплосеть либо переключали нас с одной ТЭЦ на другую. Поэтому может быть песок. В «115» мы звонили еще несколько раз. И тогда нас переключили на ЖЭС. ЖЭС делал чистку фильтров, наверное, раза 3-4.
Илона Волынец, СТВ:
Очистку каких фильтров?
Александр Зорин:
Фильтров в подвале. Песка, конечно, становилось меньше, но проблема не ушла.
Илона Волынец:
Уточним момент: вы говорите, что отключали воду. А какую воду отключали в апреле?
Александр Зорин:
Горячую.
Илона Волынец:
Уже в апреле отключали горячую воду?
Александр Зорин:
Нет, это буквально на день. Мыться ей крайне сомнительно, пить вообще нельзя.
Илона Волынец:
Вы даже пришли к нам в студию с бутылкой воды.
Александр Зорин:
Да, это самая лучшая вода, которую удалось набрать.
Анна Зорина:
Спустя два с половиной месяца.
Кристина Сущеня:
Обычно, когда проблемы с водой, думают про «Минскводоканал». Что может сказать наш «Минскводоканал» на такое обращение людей?
Антон Голоскок, первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал»:
Мы выехали, посмотрели по нашим сетям водоснабжения. Результаты оказались хорошими. Качество полностью соответствовало СанПиН. И вопрос здесь связан с эксплуатацией систем горячего водоснабжения, которая на балансе «Минскводоканал» не находится.
Кристина Сущеня:
Проблема очевидна. Что ребятам делать далее стоит?
Антон Голоскок:
В первую очередь обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию.
Илона Волынец:
Они уже обращались в ЖЭС, чистили фильтры.
Александр Зорин:
На этом наши полномочия все.
Антон Голоскок:
Мне приходится комментировать вопросы, которые не входят в мою компетенцию, но, с моей точки зрения, надо заниматься регламентными работами, как минимум.
Илона Волынец:
У нас как раз в студии есть представитель ЖКХ Елена Дубель.
Кристина Сущеня:
Что в данной ситуации можно посоветовать ребятам? Что им можно и нужно делать, чтобы решить проблему?
Елена Дубель, заместитель директора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
Это все-таки теплоисточники. То есть вода холодная подогревается и в дальнейшем идет к потребителям. В первую очередь необходимо, соответственно, почистить фильтры как в техническом подполе, это на водомерном узле.
Кристина Сущеня:
Я так понимаю, вы уже чистили какие-то фильтры?
Александр Зорин:
Не знаю, какие фильтры точно чистили, но что-то чистили. Толку ноль.
Елена Дубель:
И в то же время пройти, если озвучена проблема, по конкретному стояку квартир, провести исследование сантехнического оборудования во всех квартирах с выполнением работ по прочистке фильтров, которые стоят перед индивидуальными приборами учета.
Кристина Сущеня:
Им надо обращаться в ЖЭС с этим?
Елена Дубель:
Для этого у нас существует служба «115».
Александр Зорин:
За два месяца я звонил в «115» 15 раз.
Кристина Сущеня:
Александр, Анна, с вами была какая-то обратная связь?
Александр Зорин:
Я пытался звонить повыше, дозвонился в ЖКХ Советского района. Там сказали, что поговорят с ЖЭС непосредственно моего дома. Как я понял, с начальником. До этого у нас был сантехник. Он сказал, что у меня забились фильтры в кране. Со мной больше никто не связывался.
Илона Волынец:
Я думаю, учитывая что у нас в студии был и представитель «Минскводоканала», и ЖКХ, мы в том числе будет следить за тем, как развивается ваша ситуация. Надеюсь, что она все-таки разрешится.
Елена Дубель:
Я думаю, что ЖЭС достаточно пролить всю систему и сделать, как положено, по графику, промывку системы холодного водоснабжения.
Кристина Сущеня:
Какая ситуация сейчас?
Анна Зорина:
Если честно, я пыталась пару недель назад ей помыться, после этого у меня волосы превратились в мочалку, и тело очень чесалось. Невозможно этой водой мыться.
Александр Зорин:
Может быть, только если очень надо, можно ей обмыться и смыть потом ее либо холодной водой (но так можно заболеть), либо погреть в чайничке, разбавлять и выливать на себя, чтобы хотя бы этого песка не было на теле.
И это мы пьем? Опасность некачественной воды из-под крана (читать далее).