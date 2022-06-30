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«Здесь воспитывается наше юное поколение». Исаченко рассказал о строительстве уникальных детских площадок

30 июня 2022 16:41
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Новости Беларуси. В Могилевской области дан старт проекту «Наследникам Великой Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Его основная цель – общими усилиями построить в каждом районном центре уникальную детскую площадку, которая станет не только магнитом для забав, но и поможет в изучении военной истории родного края.  

«Здесь воспитывается наше юное поколение». Исаченко рассказал о строительстве уникальных детских площадок-1

У каждого города своя тематика и герои. Например, в Дрибине площадка «На высоте» представляет легендарный гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, который состоял только из женщин. Беспощадных бомордировщиц немцы прозвали «Ночные ведьмы». Игровой комплекс с военным штабом и полосой препятствий возвели 30 июня в Белыничах. Для хорошего дела рукава засучили все: от молодежи до чиновников.  

«Здесь воспитывается наше юное поколение». Исаченко рассказал о строительстве уникальных детских площадок-4

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:  
Детская площадка – это основа и фундамент для нашего государства. Потому что здесь воспитывается наше юное поколение, которое в дальнейшем будет править и руководить нашей страной. Работать, жить и трудиться.  

«Здесь воспитывается наше юное поколение». Исаченко рассказал о строительстве уникальных детских площадок-7

Тимофей Кавтунов, житель агрогородка Белыничи:  
Я сам живу в Белыничах. Приезжаю сюда кататься на велосипеде, и я очень рад, что здесь появилось новое игровое оборудование.  

«Здесь воспитывается наше юное поколение». Исаченко рассказал о строительстве уникальных детских площадок-10

Галина Ремесленникова, жительница агрогородка Белыничи:  
Мы живем рядом, у нас очень хороший парк, красивый парк. У нас близко ФОК. Но вот такой игровой площадки тут не было для маленьких деток. И очень хорошо, сейчас у нас есть очень интересное, красивое место. И символично то, что площадку открывают перед Днем Независимости. То есть это остается в памяти не только взрослых детей, но и малышей.  

«Здесь воспитывается наше юное поколение». Исаченко рассказал о строительстве уникальных детских площадок-13

Всего в Могилевской области в рамках акции «Наследники Великой победы» появятся 28 тематических площадок, их официальное открытие состоится 2 июля.  

# Год исторической памяти # общество # Галина Ремесленникова # Тимофей Кавтунов # Анатолий Исаченко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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