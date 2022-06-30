«Здесь воспитывается наше юное поколение». Исаченко рассказал о строительстве уникальных детских площадок

Новости Беларуси. В Могилевской области дан старт проекту «Наследникам Великой Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его основная цель – общими усилиями построить в каждом районном центре уникальную детскую площадку, которая станет не только магнитом для забав, но и поможет в изучении военной истории родного края.

У каждого города своя тематика и герои. Например, в Дрибине площадка «На высоте» представляет легендарный гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, который состоял только из женщин. Беспощадных бомордировщиц немцы прозвали «Ночные ведьмы». Игровой комплекс с военным штабом и полосой препятствий возвели 30 июня в Белыничах. Для хорошего дела рукава засучили все: от молодежи до чиновников.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Детская площадка – это основа и фундамент для нашего государства. Потому что здесь воспитывается наше юное поколение, которое в дальнейшем будет править и руководить нашей страной. Работать, жить и трудиться.

Тимофей Кавтунов, житель агрогородка Белыничи:

Я сам живу в Белыничах. Приезжаю сюда кататься на велосипеде, и я очень рад, что здесь появилось новое игровое оборудование.

Галина Ремесленникова, жительница агрогородка Белыничи:

Мы живем рядом, у нас очень хороший парк, красивый парк. У нас близко ФОК. Но вот такой игровой площадки тут не было для маленьких деток. И очень хорошо, сейчас у нас есть очень интересное, красивое место. И символично то, что площадку открывают перед Днем Независимости. То есть это остается в памяти не только взрослых детей, но и малышей.