Из бюджета Минска выделили 1,5 млн рублей на подготовку детских лагерей к сезону

Новости Беларуси. В летних в загородных лагерях, предназначенных для отдыха столичных школьников, идет капитальный и текущий ремонты. Ведется обновление жилых и административных корпусов, благоустройство территории и спортивных площадок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы должны завершить к концу мая. Из бюджета Минска выделили 1,5 миллиона рублей на оказание помощи в подготовке лагерей к сезону. Средства распределены между администрациями районов столицы пропорционально количеству мест. Кроме того, из республиканского бюджета на подготовку лагерей выделено 122 тысячи рублей. Материальную помощь окажут и собственники – предприятия и организации, к которым относятся эти комплексы. Всего за летний период планируют оздоровить около 63 тысяч детей.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

60 % от этого количества, это порядка более 38 тысяч, мы планируем оздоровить детей в условиях круглосуточного пребывания и порядка 25 тысяч детей планируем оздоровить в лагерях с дневным пребыванием. Как и прежде, будем поддерживать направления, которые связаны с оздоровлением детей с ослабленным здоровьем.