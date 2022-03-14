«Берёт гордость за семью, за страну за нашу». Витебской школе №5 присвоили имя Героя СССР Григория Богомазова

Новости Беларуси. В Год исторической памяти витебской школе № 5 присвоили имя Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Григория Ивановича Богомазова.

Военный летчик – уроженец Белгородской области. Во время Великой Отечественной войны защищал небо Ленинграда. В 1943-м за проявленный героизм и мужество удостоен звания Героя Советского союза. За время войны Григорию Богомазову удалось совершить более 400 боевых вылетов, провести около 60 воздушных боев, в которых лично сбил 15 вражеских самолетов и еще четыре в группе с товарищами.

Спустя два года после Победы был переведен в авиаполк в Витебск. Еще при жизни Григорий Богомазов был частым гостем школы, которая 14 марта стала носить его имя. В ближайшее время здесь планируют открыть музей, посвященный Герою.