«Берёт гордость за семью, за страну за нашу». Витебской школе №5 присвоили имя Героя СССР Григория Богомазова

Новости Беларуси. В Год исторической памяти витебской школе № 5 присвоили имя Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Григория Ивановича Богомазова.
Новости Беларуси. В Год исторической памяти витебской школе № 5 присвоили имя Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Григория Ивановича Богомазова.
Военный летчик – уроженец Белгородской области. Во время Великой Отечественной войны защищал небо Ленинграда. В 1943-м за проявленный героизм и мужество удостоен звания Героя Советского союза. За время войны Григорию Богомазову удалось совершить более 400 боевых вылетов, провести около 60 воздушных боев, в которых лично сбил 15 вражеских самолетов и еще четыре в группе с товарищами.
Спустя два года после Победы был переведен в авиаполк в Витебск. Еще при жизни Григорий Богомазов был частым гостем школы, которая 14 марта стала носить его имя. В ближайшее время здесь планируют открыть музей, посвященный Герою.
Виктор Богомазов, внук Героя Советского Союза Григория Богомазова:
Берет гордость как за семью, за страну за нашу, что у нас чтят героев Великой Отечественной войны. И мы, правильно вы сказали, историю переписывать не собираемся. Потому что мы, зная истории наших родителей, дедов, просто обязаны чтить.
В Витебске школьникам вручили паспорта. Что говорят юные граждане Беларуси?