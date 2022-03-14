Пётр Миклашевич: «Во всём мире Конституционный суд, его роль ассоциируется с хранителем Конституции»

Новости Беларуси. Конституционное правосудие. В обновленном Основном законе страны, который вступит в силу уже 15 марта, закреплено 11 полномочий Конституционного суда.
Новости Беларуси. Конституционное правосудие. В обновленном Основном законе страны, который вступит в силу уже 15 марта, закреплено 11 полномочий Конституционного суда.
Главной функцией судебного органа остается проверка нормативных актов. Однако в условиях новой правовой парадигмы инициировать юридическое расследование судебный орган сможет и по запросу Президента, и просто гражданина. У белорусов появилась возможность напрямую проверить судебное решение на конституционность. Но есть один нюанс: свой вердикт прежде должен вынести Верховный суд.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Во всем мире Конституционный суд, его роль ассоциируется с хранителем Конституции, поскольку принимается Основной закон страны. И все положения Основного закона должны неукоснительно соблюдаться, начиная от государства, государственных органов, должностных лиц и всех нормотворческих органов. То есть в этом направлении сегодня мы можем констатировать, что действительно Конституционный суд Республики Беларусь наделен такими полномочиями, которые обеспечивают ему возможность стоять на страже Основного закона нашей страны.
Конституционный суд уже прорабатывает изменения в закон «О конституционном судопроизводстве», чтобы синхронизировать все нормы и положения в соответствии с обновленным Основным законом страны.