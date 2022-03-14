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Пётр Миклашевич: «Во всём мире Конституционный суд, его роль ассоциируется с хранителем Конституции»

14 марта 2022 15:02
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Новости Беларуси. Конституционное правосудие. В обновленном Основном законе страны, который вступит в силу уже 15 марта, закреплено 11 полномочий Конституционного суда.  

Пётр Миклашевич: «Во всём мире Конституционный суд, его роль ассоциируется с хранителем Конституции»-1

Главной функцией судебного органа остается проверка нормативных актов. Однако в условиях новой правовой парадигмы инициировать юридическое расследование судебный орган сможет и по запросу Президента, и просто гражданина. У белорусов появилась возможность напрямую проверить судебное решение на конституционность. Но есть один нюанс: свой вердикт прежде должен вынести Верховный суд.  

Пётр Миклашевич: «Во всём мире Конституционный суд, его роль ассоциируется с хранителем Конституции»-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:  
Во всем мире Конституционный суд, его роль ассоциируется с хранителем Конституции, поскольку принимается Основной закон страны. И все положения Основного закона должны неукоснительно соблюдаться, начиная от государства, государственных органов, должностных лиц и всех нормотворческих органов. То есть в этом направлении сегодня мы можем констатировать, что действительно Конституционный суд Республики Беларусь наделен такими полномочиями, которые обеспечивают ему возможность стоять на страже Основного закона нашей страны.  

Пётр Миклашевич: «Во всём мире Конституционный суд, его роль ассоциируется с хранителем Конституции»-7

Конституционный суд уже прорабатывает изменения в закон «О конституционном судопроизводстве», чтобы синхронизировать все нормы и положения в соответствии с обновленным Основным законом страны.  

# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Фотофакт

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