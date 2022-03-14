Кочанова: задачи, которые поставил Президент, мы реализовываем. Подтверждение тому – открытие 16-й поликлиники

Новости Беларуси. Еще одно обновленное медучреждение с современным оборудованием для диагностики и реабилитации. После капитального ремонта в Минске торжественно открыли 16-ю городскую клиническую поликлинику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она рассчитана на 850 посещений в смену, здесь оказывают медицинскую помощь жителям Советского и Центрального районов. Реконструкция проходила в несколько этапов. Были заменены все окна и кровля, проведена тепловая модернизация. Особенностью обновленного учреждения стали отделения медицинской реабилитации и функциональной диагностики.

Здесь появились современная спелеокомната и электрокардиографы. Также полностью переоснащена клинико-диагностическая лаборатория.

Алла Мартишевич, главный врач 16-й городской клинической поликлиники:

Мы укомплектованы хорошо. И конечно, есть все специалисты, чтобы работать на этом оборудовании. И также мы еще ждем, что с 1 августа у нас приступят к работе узкие специалисты. Это два хирурга, врач-отоларинголог, врач – акушер-гинеколог и врач ВОБ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это абсолютно правильно – тогда, когда приобретается современное оборудование, когда повышается заработная плата медицинским работникам, потому что мы понимаем: какое бы современное оборудование ни было, без врача, без медицинской сестры работать оно не будет. И поэтому, конечно, те задачи, которые поставил глава государства, мы реализовываем. В Минске вот подтверждение тому – открытие сегодня этой поликлиники.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Много медицинских объектов сейчас модернизируется, строится. Так, 11-я больница у нас находится в реконструкции, 5-я больница, 4-я больница, которые являются тоже важными объектами. В Сухарево запланирован ввод поликлиники. Также еще четыре объекта, поликлиники, находятся в капитальном ремонте и реконструкции.