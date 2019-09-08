«Люди подходили и кланялись флагу белорусскому». Что происходило в Белграде после визита Александра Лукашенко в 1999 году

Белград не спешит ретушировать раны 20-летней давности. Руины в центре города – как наглядный урок всему миру: вот что бывает, когда в дела другого государства вмешивается чужой, рассказали в фильме «Мирные люди».

Боян Бркич, заместитель главного редактора радио и телевидения Сербии:

Он был единственным главой государства в мире, который прилетел к нам в течение бомбёжек, чтобы высказать свою солидарность. Сергей Бабурин: «Президент Беларуси Лукашенко – миротворец. Но не из числа тех, кто «сидит за печкой» Игорь Позняк, СТВ:

А мог Президент Лукашенко в той ситуации по-другому как-то поступить?

Боян Бркич:

Конечно. Даже наши союзники, даже из Российской Федерации никто не прилетел. И из Китая, и из остальных братских стран. Конечно, он мог сидеть, послать телеграмму поддержки или выступить по телевидению и так далее. Нет, он просто сел на самолёт и прилетел в Белград. Это было мужественно – вмешаться таким способом в операцию сильнейшего военного альянса в мире.

Середина апреля 1999 года в Белграде – самое критическое время. Что будет завтра, не берётся предсказать никто. Всего через несколько минут после приземления белорусского самолёта в городе вновь завыли сирены воздушной тревоги.

Никола Шаинович, вице-президент Социалистической партии Сербии:

Я в этот день был рядом с вашим Президентом. Это невероятно, но он не побоялся даже пойти в те места, которые бомбили несколько раз. И никто не мог гарантировать, что это не повторится вновь. Мы сказали об этом Президенту Лукашенко, но он ответил, что приехал сюда не для того чтобы сидеть в бомбоубежище. После встречи с Милошевичем он отправился в город, чтобы пообщаться с простыми людьми, узнать всё из первых уст. В полуразрушенной больнице Александр Лукашенко подробно расспрашивает врачей о раненых детях.

Многие из них – в критическом состоянии. Через несколько дней из Минска сюда отправятся десятки машин гуманитарной помощи.