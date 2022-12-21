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Министерство культуры присоединилось к акции «Наши дети»

21 декабря 2022 13:52
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Новости Беларуси. К акции «Наши дети» 21 декабря подключилось и Министерство культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство культуры присоединилось к акции «Наши дети»-1

Праздничную елку зажгли в школе-интернате Вилейки. Там воспитываются ребята с нарушениями речи и слуха со всей Минской области. Они встретили гостей новогодним представлением. Вместе со сказочными персонажами дети танцевали, отгадывали загадки и водили хороводы. Не обошелся праздник без подарков и теплых пожеланий.

Министерство культуры присоединилось к акции «Наши дети»-4

Снеговик мне понравился, Дед Мороз и Снегурочка.

Я написала письмо Деду Морозу, чтобы он подарил шкатулку с замком, чтобы туда класть и закрывать.

Министерство культуры присоединилось к акции «Наши дети»-7

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
В Вилейке мы не гости, потому что для нас это учебное заведение является родным. Каждый год мы здесь с ребятами встречаем самый долгожданный и волшебный праздник, Новый год. Здесь работают, как и в абсолютном большинстве своем, профессионалы своего дела, дарят знания, умения нашим воспитанникам. Мы видим, насколько учебное заведение является оснащенным технически, потому что используются новейшие технологии, чтобы ребята могли более оптимально усвоить учебные программы.

Министерство культуры присоединилось к акции «Наши дети»-10

Финалом праздника стал товарищеский матч по волейболу. За победу боролись команда Министерства культуры и работники школы-интерната.

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# Благотворительная акция # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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