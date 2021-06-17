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«Печально, что европейская страна продолжает провокации». Что говорят иностранцы о Беларуси?

17 июня 2021 07:46
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Новости Беларуси. Очередное подтверждение тому, что не все европейцы поддерживают политику своих государств. Речь о санкционных угрозах в адрес Беларуси. История, которая неделю назад произошла на границе, – яркий пример, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Печально, что европейская страна продолжает провокации». Что говорят иностранцы о Беларуси?-1

Я хочу выразить огромную благодарность всем пограничникам Бреста. Вечером 11 июня я и мой пятилетний ребенок пересекли границу, чтобы поехать в Италию для получения медицинской помощи (у ребенка глухота). Все сотрудники помогали, особенно при идентификации личности ребенка/отца. Все говорили на идеальном и беглом английском языке. Печально, что европейская страна продолжает провокации в отношении Республики Беларусь, такого мирного народа и великой безопасной страны, но я уверен, что с Божьей помощью все будет хорошо. Большое спасибо, мы скоро вернемся в Беларусь.

Тот случай, когда какие-либо комментарии излишни.

# Выезд за границу # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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