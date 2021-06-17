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БЖД пустит дополнительные поезда для гостей праздника «Купалье» в Александрии

17 июня 2021 07:21
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Новости Беларуси. Улучшающаяся эпидемическая обстановка позволяет с оптимизмом смотреть на приближающийся главный народный праздник лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александрия-2021 соберет друзей через месяц, но уже сейчас подготовка к «Купалью» идет полным ходом.

БЖД пустит дополнительные поезда для гостей праздника «Купалье» в Александрии-1

Удивлять в 2021 году планируют сервисом и комфортом, в том числе удобством транспортного сообщения. Поэтому для гостей и участников белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. Они будут курсировать 10 и 11 июля, в дни проведения фестиваля. График их движения составлен с учетом начала различных мероприятий.

БЖД пустит дополнительные поезда для гостей праздника «Купалье» в Александрии-4

Гулянья пройдут на живописном берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта – Александрию и Копысь, но и две области – Могилевскую и Витебскую.

БЖД пустит дополнительные поезда для гостей праздника «Купалье» в Александрии-7

Исторически это место также было центром дружбы и сотрудничества между соседними странами. Здесь, на торговом пути «из варяг в греки», проходили ярмарки и народные гулянья, формируя традиции добрососедства.

# Купалье # общество # Фотофакт

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