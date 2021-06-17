БЖД пустит дополнительные поезда для гостей праздника «Купалье» в Александрии

Новости Беларуси. Улучшающаяся эпидемическая обстановка позволяет с оптимизмом смотреть на приближающийся главный народный праздник лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александрия-2021 соберет друзей через месяц, но уже сейчас подготовка к «Купалью» идет полным ходом.

Удивлять в 2021 году планируют сервисом и комфортом, в том числе удобством транспортного сообщения. Поэтому для гостей и участников белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. Они будут курсировать 10 и 11 июля, в дни проведения фестиваля. График их движения составлен с учетом начала различных мероприятий.

Гулянья пройдут на живописном берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта – Александрию и Копысь, но и две области – Могилевскую и Витебскую.