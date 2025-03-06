Через колючую проволоку просил хлеб у немца. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Гракун Адам Павлович поделился воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны:

Родился я в 1941 году, после войны в метриках указали 15 марта, война тогда еще не началась, но по рассказам моей матери Анастасии Семеновны время было неспокойным. Жили мы в деревне Выгребная Слобода Брагинского района Гомельской области, на то время Белорусской ССР. Отец, Павел Максимович Гракун, в начале войны был призван в Красную армию, попал в плен, где и погиб. Его я не помню. В двухлетнем возрасте нас с мамой насильно угнали в Германию. Единственный момент, который я не могу забыть, как через колючую проволоку просил хлеб у немца. Чувство голода было очень сильным. Но в большинстве своем о жизни в германской неволе я знаю только из рассказов мамы. Когда Красная Армия начала освободительную операцию, фашисты, отступая, жгли наши населенные пункты. Не обошла стороной эта беда и нас. Деревня Выгребная Слобода была сожжена полностью, а нас в мае 1943 года насильно угнали на принудительные работы в Германию. Первой точкой прибытия был тогда еще немецкий город Шнайдемюль (сейчас – польский Пила). Далее нас распределили в деревню Гуцмин.

В начале 1945 года Пила (Шнайдемюль) находился в составе гитлеровских укреплений «Померанского оборонительного вала» и стал первым германским городом на наступательном пути Советской армии. Освобожден 14 февраля 1945 года войсками 1-го Белорусского фронта в результате уничтожения группировки противника, окруженной в городе в ходе Варшавско-Познанской операции. А 28 февраля 1945 года в 172 км юго-западнее населенного пункта Пила, будет проведена Висло-Одерская операция по дальнейшему уничтожению и разгрому фашистских захватчиков, в которой участвовал прапрадед семьи Веракса – Капора Яков Степанович.