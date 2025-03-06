Через колючую проволоку просил хлеб у немца. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Семья Веракса поделилась разговором с прадедушкой, который застал войну в детском возрасте.
Гракун Адам Павлович поделился воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны:
Родился я в 1941 году, после войны в метриках указали 15 марта, война тогда еще не началась, но по рассказам моей матери Анастасии Семеновны время было неспокойным. Жили мы в деревне Выгребная Слобода Брагинского района Гомельской области, на то время Белорусской ССР. Отец, Павел Максимович Гракун, в начале войны был призван в Красную армию, попал в плен, где и погиб. Его я не помню. В двухлетнем возрасте нас с мамой насильно угнали в Германию. Единственный момент, который я не могу забыть, как через колючую проволоку просил хлеб у немца. Чувство голода было очень сильным. Но в большинстве своем о жизни в германской неволе я знаю только из рассказов мамы. Когда Красная Армия начала освободительную операцию, фашисты, отступая, жгли наши населенные пункты. Не обошла стороной эта беда и нас. Деревня Выгребная Слобода была сожжена полностью, а нас в мае 1943 года насильно угнали на принудительные работы в Германию. Первой точкой прибытия был тогда еще немецкий город Шнайдемюль (сейчас – польский Пила). Далее нас распределили в деревню Гуцмин.
В начале 1945 года Пила (Шнайдемюль) находился в составе гитлеровских укреплений «Померанского оборонительного вала» и стал первым германским городом на наступательном пути Советской армии. Освобожден 14 февраля 1945 года войсками 1-го Белорусского фронта в результате уничтожения группировки противника, окруженной в городе в ходе Варшавско-Познанской операции. А 28 февраля 1945 года в 172 км юго-западнее населенного пункта Пила, будет проведена Висло-Одерская операция по дальнейшему уничтожению и разгрому фашистских захватчиков, в которой участвовал прапрадед семьи Веракса – Капора Яков Степанович.
Освободился из фашистского плена и продолжил службу! «Незабытые истории».
После освобождения из Германии нас довезли до Лунинца, а оттуда мы возвращались уже пешком. Большую часть пути мама несла меня на руках, а идти нужно было немало, ведь до дома было более 250 километров. Деревню нашу фашисты сожгли, поэтому жили у бабушки в деревне Просмычи.
– Адам Павлович, служили в армии?
Да, после того как окончил десятилетку в Брагине, в ноябре 1961 года был призван в ряды Красной армии. Службу проходил в батальоне связи водителем. Для дальнейшего прохождения службы был направлен в Казахстан водителем грузового автомобиля с целью участия в комплексе мероприятий по увеличению производства зерна в СССР.
– Какое увлечение считаете главным в своей жизни?
Будучи на пенсии нашел увлечение, которому посвящаю все свободное время, – пчеловодство. Сейчас на пасеке у меня немного ульев, а когда-то их было 70.
– Какое напутственное слово дадите будущим поколениям?
Живите мирно, цените то, что создали своими руками, помните историю своего государства!