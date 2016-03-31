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Сосед курит на балконе, и весь дым идет к нам: что можно сделать?

31 марта 2016 12:10
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За десять лет существования горячей линии телеканала к нам поступило более 50 тысяч обращений и жалоб. Адекватный и не очень, грустных и печальных, смешных и порой ужасных… Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны, что однажды мы и сделаем. 

Вопрос:
Я живу на седьмом этаже многоэтажного дома. Мой сосед с шестого этажа регулярно курит на балконе. Почти каждый час дымит. Табачный дым идет вверх и попадает прямо к нам. Еще хуже, когда он курит в своем туалете, тогда дым по шахте попадает к нам в квартиру. Как с этим можно бороться?

Елена Мойсейчик, юрист:
Курить можно только у себя в квартире и на личном балконе. Если сосед курит на балконе или в туалете, а запах идет к вам в квартиру, увы, сделать вы ничего не сможете. Разве что написать заявление в ЖЭС и указать, что вентиляция в доме работает плохо.

# общество # Елена Мойсейчик # Консультация юриста

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