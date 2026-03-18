Горлов: сложно назвать континент, куда мы не продаем свою продукцию

Стратегическая кампания года – весенняя посевная. От того, как Беларусь пройдет этот аграрный сезон, напрямую зависят продовольственная безопасность и экспортные позиции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 марта, эту тему обсудили на самом высоком уровне. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, обозначил ключевую задачу: собрать не менее 11,5 миллионов тонн зерна. Президент Беларуси поручил в 2026 году собрать 11,5 млн тонн зерна.

Одно из ключевых требований Президента – строгое соблюдении технологической дисциплины. Опыт 2025 года, в том числе майские заморозки, показал: погодный фактор остается серьезным вызовом. Однако именно грамотное применение современных агротехнологий – от обработки почвы до точного внесения удобрений – позволяет минимизировать риски и сохранить урожай. Отдельный блок – экспорт. И здесь, по оценкам профильного ведомства, ситуация развивается динамично. Уже в январе зафиксирован рост более чем на 21 % по сравнению с 2025 годом. Амбициозная цель – перешагнуть планку в 10 миллиардов долларов за год. Аграрии готовы выполнить все поставленные задачи – Горлов.