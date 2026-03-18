Горлов: сложно назвать континент, куда мы не продаем свою продукцию
Стратегическая кампания года – весенняя посевная. От того, как Беларусь пройдет этот аграрный сезон, напрямую зависят продовольственная безопасность и экспортные позиции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 18 марта, эту тему обсудили на самом высоком уровне. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, обозначил ключевую задачу: собрать не менее 11,5 миллионов тонн зерна.
Президент Беларуси поручил в 2026 году собрать 11,5 млн тонн зерна.
Одно из ключевых требований Президента – строгое соблюдении технологической дисциплины. Опыт 2025 года, в том числе майские заморозки, показал: погодный фактор остается серьезным вызовом. Однако именно грамотное применение современных агротехнологий – от обработки почвы до точного внесения удобрений – позволяет минимизировать риски и сохранить урожай.
Отдельный блок – экспорт. И здесь, по оценкам профильного ведомства, ситуация развивается динамично. Уже в январе зафиксирован рост более чем на 21 % по сравнению с 2025 годом. Амбициозная цель – перешагнуть планку в 10 миллиардов долларов за год.
Аграрии готовы выполнить все поставленные задачи – Горлов.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сложно назвать континент, куда мы не продаем свою продукцию. Даже если взять не мясо-молочную продукцию, а отдельные товары, даже продаем в Соединенные Штаты Америки. По крайней мере, пусть это будет пробная реализация, но тем не менее, такие, как говорится, небольшие шаги мы делаем. Мы присутствуем на основном рынке Российской Федерации. Это и Азия, это и Африка. Мы продаем наше сухое цельное молоко и открыли для себя не так давно Алжир. Для нас это действительно перспективный рынок, на котором мы уже в данный момент работаем.
География поставок белорусского продовольствия сегодня охватывает 117 государств. Мировые цены на продукты питания растут, и у качественных отечественных товаров есть все шансы для укрепления позиций на внешних рынках.