Здесь не бывает рядовых будней! Посетили войсковую часть 3310

Служба бойцов внутренних войск – это ежедневный подвиг. Сегодня внутренние войска – это мощная и профессиональная структура. Около 12 тысяч военнослужащих несут службу в подразделениях по всей стране. Каждый из них прошел специальный отбор и подготовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 % личного состава – офицеры. 60 % – прапорщики и военнослужащие по контракту. Остальные – срочники, которые также проходят серьезную подготовку. Их главные задачи – охрана общественного порядка, борьба с терроризмом, защита стратегических объектов и усиление армии в особый период. Внутренние войска считаются одним из главных мобилизационных резервов страны. Даже после увольнения в запас каждый военнослужащий остается подготовленным бойцом. Служба во внутренних войсках не знает случайных людей. За строгой дисциплиной и высокой готовностью – ежедневная работа, о которой редко говорят вслух. О том, чем живут бойцы сегодня и какие задачи выполняют на самом деле – репортаж Влады Родовской.

Здесь не бывает рядовых будней. Бойцы неизменно на острие задач: от обеспечения общественного порядка и усиления государственной границы до сложнейших операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Профессионализм, преданность государству и готовность защищать безопасность граждан в самых сложных ситуациях подчеркивает девиз подразделений внутренних войск – никто кроме нас. Долг, честь, отечество – эта фраза в сердце каждого, кто дал военную присягу и остается верен.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Каждый военнослужащий и офицер во внутренних войсках, он и профессионал, он и патриот. Он и мужественный боец, и в то же время, получается, он чуткий человек в чужой беде. Во внутренних войсках каждый военнослужащий, выполняя свою задачу, прекрасно понимает и верит в то, что от успеха его выполненной задачи зависит успех и всего коллектива, и это нас очень-очень серьезно объединяет. Внутренние войска – это живой щит страны, где каждый боец, от курсанта до офицера, осознает свою личную ответственность за судьбу миллионов соотечественников.

Одно из самых элитных формирований – войсковая часть 3310. Ее история началась еще в 1932 году с 22-го отдельного Минского батальона. Боевое крещение личный состав прошел на фронтах Великой Отечественной, бойцы сражались в составе Западного фронта, участвовали в маршах и боях, обезвредили сотни авиабомб, рискуя своей жизнью. В мирное время выполняли задачи в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. Бойцы всегда там, где нужна помощь. Их воинский долг не ограничивается лишь боевыми задачами. В Беларуси отмечают День внутренних войск МВД

Бег, приемы рукопашного боя, вольные схватки – распорядок дня военнослужащего срочной службы расписан по минутам. Особый фокус – на физическую подготовку. Здесь служат профессионалы, для которых понятие «боевая готовность» – это не теория, а образ жизни.