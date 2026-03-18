Память сквозь года! Генпрокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа»
Ей было всего шесть, когда она увидела то, что невозможно забыть даже спустя 80 лет. Жительница Могилевского района хранит память о трагедии, которая навсегда изменила судьбу ее деревни. Сегодня такие свидетельства становятся частью масштабного расследования геноцида белорусского народа. Прокуроры продолжают устанавливать новые факты, а цифры сожженных деревень оказываются куда страшнее, чем считалось раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Истории очевидцев ложатся в основу новых документальных изданий, чтобы ни одна из трагических страниц войны не была забыта. Но почему спустя десятилетия появляются новые доказательств и какую роль в этом играют воспоминания тех, кто пережил войну ребенком?
Истории, которые не забываются – в репортаже из Могилевского района.
Александра Тихоновна Петровская встречают свою 90-ю весну. Все эти годы ее жизнь неразрывно связана с родной деревней. В истории были страницы, которые хочется забыть? Но вряд ли получится. В 6 лет она стала свидетельницей страшной трагедии – в феврале 1943 года оккупанты заживо сожгли ее односельчан. Удивительно, как детская память не просто сохранила мелкие подробности тех страшных событий, но и зафиксировала детали: от немецкой формы до запаха деревянного дома, где людей держали перед казнью, и свою маленькую ладошку в крепкой руке мамы.
Александра Петровская, жительница деревни Дубинка:
Немецкие каратели нагрянули внезапно. Приказ – собрать всех жителей в дома. А потом уже пришли, стали вызывать партизанские семьи.
Немецкая разведка не ошиблась: деревня Дубинка действительно была партизанским краем. Народные мстители жили в каждом втором доме и прятались в лесу. Двое старших братьев Александры Тихоновны тоже были бойцами невидимого фронта, а третий оставался в деревне за связного. Местные помогали защитникам чем могли: передавали продукты, прятали и лечили раненых. Партизаны были постояльцами в доме маленькой Шуры. Мама готовила им еду. И за эту связь они чуть не лишились жизни.
Сегодня на месте, где полыхали дома, – братская могила. В основании рукотворного кургана – земля и из соседних деревень с похожей судьбой. Одинаковые фамилии в списках на мемориальных плитах – голоса целых поколений, которые вычеркнула война. И этот образ матери с ребенком – как тихая икона над пеплом. Вечный укор и вечная память.
Генеральная прокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа». Оно будет посвящено сожженным деревням. Никакого вымысла – правда без фильтров, читать которую сложно и больно. Каждый факт подтвержден ссылками на конкретные документы и протоколы допросов свидетелей. Показания Александры Петровской лягут в основу одного из десятков эпизодов.
Владислав Буряко, помощник прокурора Могилевского района:
Мы понимаем, что время неумолимо, и стремимся зафиксировать каждое свидетельство, каждый голос истории. Для нас это не просто юридические показания, а бесценная крупица правды, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений, чтобы ужасы войны никогда не повторились.
Пять лет Генеральная прокуратура ведет масштабное расследование. И цифры, которые казались незыблемыми, оказались ошибочными. Если раньше считалось что на территории Беларуси уничтожено 9 200 населенных пунктов, то сегодня в скорбном списке уже 12 868 сел и деревень. 290 из них так и не восстали из пепла.
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