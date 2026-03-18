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Память сквозь года! Генпрокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа»

18 марта 2026 16:55
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Ей было всего шесть, когда она увидела то, что невозможно забыть даже спустя 80 лет. Жительница Могилевского района хранит память о трагедии, которая навсегда изменила судьбу ее деревни. Сегодня такие свидетельства становятся частью масштабного расследования геноцида белорусского народа. Прокуроры продолжают устанавливать новые факты, а цифры сожженных деревень оказываются куда страшнее, чем считалось раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истории очевидцев ложатся в основу новых документальных изданий, чтобы ни одна из трагических страниц войны не была забыта. Но почему спустя десятилетия появляются новые доказательств и какую роль в этом играют воспоминания тех, кто пережил войну ребенком?

Истории, которые не забываются – в репортаже из Могилевского района.

Память сквозь года! Генпрокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа»-2

Александра Тихоновна Петровская встречают свою 90-ю весну. Все эти годы ее жизнь неразрывно связана с родной деревней. В истории были страницы, которые хочется забыть? Но вряд ли получится. В 6 лет она стала свидетельницей страшной трагедии – в феврале 1943 года оккупанты заживо сожгли ее односельчан. Удивительно, как детская память не просто сохранила мелкие подробности тех страшных событий, но и зафиксировала детали: от немецкой формы до запаха деревянного дома, где людей держали перед казнью, и свою маленькую ладошку в крепкой руке мамы.

Память сквозь года! Генпрокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа»-4

Александра Петровская, жительница деревни Дубинка:
Немецкие каратели нагрянули внезапно. Приказ – собрать всех жителей в дома. А потом уже пришли, стали вызывать партизанские семьи.

Немецкая разведка не ошиблась: деревня Дубинка действительно была партизанским краем. Народные мстители жили в каждом втором доме и прятались в лесу. Двое старших братьев Александры Тихоновны тоже были бойцами невидимого фронта, а третий оставался в деревне за связного. Местные помогали защитникам чем могли: передавали продукты, прятали и лечили раненых. Партизаны были постояльцами в доме маленькой Шуры. Мама готовила им еду. И за эту связь они чуть не лишились жизни. 

Память сквозь года! Генпрокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа»-6

Сегодня на месте, где полыхали дома, – братская могила. В основании рукотворного кургана – земля и из соседних деревень с похожей судьбой. Одинаковые фамилии в списках на мемориальных плитах – голоса целых поколений, которые вычеркнула война. И этот образ матери с ребенком – как тихая икона над пеплом. Вечный укор и вечная память.

Память сквозь года! Генпрокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа»-8

Генеральная прокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа». Оно будет посвящено сожженным деревням. Никакого вымысла – правда без фильтров, читать которую сложно и больно. Каждый факт подтвержден ссылками на конкретные документы и протоколы допросов свидетелей. Показания Александры Петровской лягут в основу одного из десятков эпизодов.

Память сквозь года! Генпрокуратура готовит шестое издание книги «Геноцид белорусского народа»-10

Владислав Буряко, помощник прокурора Могилевского района:
Мы понимаем, что время неумолимо, и стремимся зафиксировать каждое свидетельство, каждый голос истории. Для нас это не просто юридические показания, а бесценная крупица правды, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений, чтобы ужасы войны никогда не повторились.

Пять лет Генеральная прокуратура ведет масштабное расследование. И цифры, которые казались незыблемыми, оказались ошибочными. Если раньше считалось что на территории Беларуси уничтожено 9 200 населенных пунктов, то сегодня в скорбном списке уже 12 868 сел и деревень. 290 из них так и не восстали из пепла.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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