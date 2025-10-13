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Команда Пинского погранотряда победила на соревнованиях среди отделений манёвренных групп

13 октября 2025 06:47
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Сноровка, сила и выносливость. В Пинске состоялись соревнования между сотрудниками погранслужбы на лучшую полевую выучку отделений маневренных групп. 8 команд продемонстрировали профессионализм и умения действовать в неординарных ситуациях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Пинского погранотряда победила на соревнованиях среди отделений манёвренных групп-2

Военнослужащие преодолевали полосу препятствий и минные заграждения, сдавали нормативы по тактике, военно-медицинской подготовке. Команды демонстрировали навыки боевой стрельбы, осуществляли 10-километровые комбинированные марш-броски с преодолением зараженных участков местности, доставкой боеприпасов под огнем и эвакуацией раненых.

Команда Пинского погранотряда победила на соревнованиях среди отделений манёвренных групп-4

Егор Самута, военнослужащий маневренной группы Брестской пограничной группы:
Все элементы соревнования нам были знакомы, так как мы сталкиваемся на протяжении всей службы каждый день с этим. Подготовка у нас была в течение одного месяца, но, так как это все соревнования маневренной группы республики, хотелось показать более хорошие результаты. 

Команда Пинского погранотряда победила на соревнованиях среди отделений манёвренных групп-6

Иван Авхименя, заместитель начальника управления подготовки Госпогранкомитета, полковник:
Соревнования являются итогом боевой подготовки учебного года. Все те знания, умения, навыки, которые были приобретены в ходе учебного процесса, здесь они и демонстрируют.

Кульминацией соревнований стало торжественное награждение победителей и призеров. В общем зачете в результате упорной и напряженной борьбы победила команда Пинского погранотряда. Она завоевала переходящий кубок первенства и будет защищать свой титул в следующем году. Соревнования проводились впервые и на основании результатов будут разработаны испытания на право ношения нагрудного квалификационного знака.

# пограничники # Госпогранкомитет

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