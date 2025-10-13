Борьба с экологическими проблемами через визуальную рекламу. В Гродно на маршрут вышел первый в стране экотроллейбус. Оформление транспорта разработали студенты университета имени Янки Купалы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их проект стал одним из лучших в творческом конкурсе, который был организован Министерством природы. Чтобы напомнить о важности бережного отношения к окружающей среде, ребята предложили изобразить на электромашине выдру – зверька, который обитает в водоемах.

Елизавета Бернатович, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Это очень чистоплотное животное, очень внимательно к своей окружающей среде, где оно проживает, что кушает. И, соответственно, мы сделали вывод, что это будет показательным персонажем, маскотом нашей рекламы. И она станет таким символом чистоты и будет привлекать внимание.

Алексей Горохов, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Были предоставлены достаточно большое количество интересных, таких вот замечательных, можно сказать, работ, непосредственно связанных с экологической тематикой, чтобы различные, скажем так, насущные проблемы экологии поднимались бы визуально, чтобы люди видели бы и задумывались о том, что надо беречь нашу природу.

Креативная социальная реклама нашла отклик у жителей и гостей города. Сотрудничество экологов с Гродненским автобусным парком будет продолжаться. В ближайшее время на линию выйдет еще один брендированный троллейбус. Проект уже согласован.