Около 800 килограммов щуки и карпа выпустили в водоёмы Гомеля

Около 800 килограммов щуки и карпа выпустили в водоемы Гомеля – Отолово и Обкомовское озера. Виды выбирали с учетом природных особенностей акваторий и запроса рыбаков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Период для зарыбления сейчас самый благоприятный: «новоселы» могут перезимовать и адаптироваться к размножению. Способствует этому и временный запрет на ловлю. За его соблюдением следят сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира.

Евгений Кириленко, начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Ежегодно Белорусское общество охотников и рыболовов организовывает мероприятия по зарыблению водоемов. Текущий год не стал исключением, и сегодня мы наблюдали за мероприятиями по зарыблению двух водоемов. Это озеро Обкомовское и Отолово.

Процедуру зарыбления проводят регулярно – чтобы сохранить биологическое разнообразие акваторий. Следующим этапом станет выпуск толстолобика. Для двух озер привезут полторы тонны рыбы.