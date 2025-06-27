Euractiv: 74 евродепутата хотят отставки главы ЕК из-за коррупции

74 депутата Европарламента поддерживают инициативу евродепутата от Румынии Георге Пиперя о проведении вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

Хотя это голосование вряд ли приведет к роспуску Комиссии, однако вотумы недоверия ни разу не выносились. Против инициативы выступает крупнейшая парламентская фракция.

Ранее суд ЕС признал, что Еврокомиссия нарушила принципы транспарентности, отказав в доступе к корреспонденции фон дер Ляйен с главой компании Pfizer. Сама эта переписка касалась крупной сделки по поставке вакцин, вызвавшей волну критики и получившей название «Пфизергейт».