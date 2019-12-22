Иудеи всего мира празднуют Хануку

Новости Беларуси. Иудеи Беларуси и всего мира с этого вечера и по 30 декабря отмечают Хануку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из главных религиозных праздников на протяжении веков оброс множеством легенд и толкований. В его основе лежит точно датируемое и исторически достоверное событие – освобождение в 164 году до нашей эры главной святыни иудеев, Иерусалимского храма, от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.