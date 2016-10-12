Прямой эфир

Итоги первого Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке подвели в Военной Академии Беларуси

12 октября 2016 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итоги первого Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке подвели в Военной Академии Беларуси. Лучшими среди учащихся кадетских училищ и специализированных лицеев стали курсанты Минского военного суворовского училища.

Всего в мероприятии приняли участие 11 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Житихин, председатель Республиканского Совета общественной организации «Белорусский союз суворовцев и кадет»:
Познакомить учащихся кадетских училищ, специализированных лицеев с ритуалами Вооруженных Сил, с историческими событиями Вооруженных Сил – вот это основные цели и задачи. Такое мероприятие мы будем проводить совместно с Министерством образования, с Министерством обороны ежегодно.

# общество # Армия Беларуси # Сергей Житихин

Другие новости рубрики

Все новости
Светлана Драган: «Астрология – чистая математика»
11 октября 2016 20:05

Светлана Драган: «Астрология – чистая математика»

Астролог о ценах на нефть: «Будет два острых момента – в ноябре и декабре»
11 октября 2016 20:05

Астролог о ценах на нефть: «Будет два острых момента – в ноябре и декабре»

Светлана Драган: «Знаки Зодиака – вообще, не то, чем оперирует настоящий астролог»
11 октября 2016 20:05

Светлана Драган: «Знаки Зодиака – вообще, не то, чем оперирует настоящий астролог»