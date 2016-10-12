Новости Беларуси. Итоги первого Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке подвели в Военной Академии Беларуси. Лучшими среди учащихся кадетских училищ и специализированных лицеев стали курсанты Минского военного суворовского училища.

Всего в мероприятии приняли участие 11 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Житихин, председатель Республиканского Совета общественной организации «Белорусский союз суворовцев и кадет»:

Познакомить учащихся кадетских училищ, специализированных лицеев с ритуалами Вооруженных Сил, с историческими событиями Вооруженных Сил – вот это основные цели и задачи. Такое мероприятие мы будем проводить совместно с Министерством образования, с Министерством обороны ежегодно.