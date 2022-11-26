Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»

Новости Беларуси. Шанс на сохранение жизни и здоровья. В Беларуси проводятся бесплатные скрининговые обследования, которые позволяют выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске масштабная кампания охватывает порядка полумиллиона человек. Эффективность такого метода достигает 80 %. Поэтому скрининг стал главным оружием врачей в борьбе с онкологией.

О том, какая работа в этом направлении ведется в столице, обсуждают участники ток-шоу «Большой город». Смотрите на СТВ в воскресенье, 27 ноября, в 10:00.

Что такое скрининг и чем он отличается от ранней диагностики онкологических заболеваний?