Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»
Новости Беларуси. Шанс на сохранение жизни и здоровья. В Беларуси проводятся бесплатные скрининговые обследования, которые позволяют выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске масштабная кампания охватывает порядка полумиллиона человек. Эффективность такого метода достигает 80 %. Поэтому скрининг стал главным оружием врачей в борьбе с онкологией.
О том, какая работа в этом направлении ведется в столице, обсуждают участники ток-шоу «Большой город». Смотрите на СТВ в воскресенье, 27 ноября, в 10:00.
Что такое скрининг и чем он отличается от ранней диагностики онкологических заболеваний?
Скрининг – это комплекс медицинских мероприятий, направленных на диагностику злокачественных образований у людей, которые не предъявляют жалоб.
Что дает обследование молочной железы в рамках скрининговых программ?
Примерно в 80-82 % выявляется рак молочной железы на ранней стадии.
Каковы перспективы у такого метода обследования?
Охват скринингом мы запланировали 527 тысяч населения города Минска.
Когда может спасти прививка?
У нас есть вакцина, которую можно применять девочкам в возрасте 9-15 лет.
Когда врачи сотворили чудо и теперь твой диагноз – жить и помогать другим.
Был большой протокол лечения, который растянулся где-то на полтора года. Он включал в себя 14 курсов химиотерапии, операцию, лучевую терапию.
Екатерина Забенько, СТВ:
Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 27 ноября, в 10:00. Поговорим о важности своевременного обращения к врачам и раннем выявлении онкологических заболеваний.