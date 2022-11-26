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Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»

26 ноября 2022 07:57
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Новости Беларуси. Шанс на сохранение жизни и здоровья. В Беларуси проводятся бесплатные скрининговые обследования, которые позволяют выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске масштабная кампания охватывает порядка полумиллиона человек. Эффективность такого метода достигает 80 %. Поэтому скрининг стал главным оружием врачей в борьбе с онкологией.

О том, какая работа в этом направлении ведется в столице, обсуждают участники ток-шоу «Большой город». Смотрите на СТВ в воскресенье, 27 ноября, в 10:00.

Что такое скрининг и чем он отличается от ранней диагностики онкологических заболеваний?

Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»-1

Скрининг – это комплекс медицинских мероприятий, направленных на диагностику злокачественных образований у людей, которые не предъявляют жалоб.

Что дает обследование молочной железы в рамках скрининговых программ?

Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»-4

Примерно в 80-82 % выявляется рак молочной железы на ранней стадии.

Каковы перспективы у такого метода обследования?

Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»-7

Охват скринингом мы запланировали 527 тысяч населения города Минска.

Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»-10

Когда может спасти прививка?

Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»-13

У нас есть вакцина, которую можно применять девочкам в возрасте 9-15 лет.

Когда врачи сотворили чудо и теперь твой диагноз – жить и помогать другим.

Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»-16

Был большой протокол лечения, который растянулся где-то на полтора года. Он включал в себя 14 курсов химиотерапии, операцию, лучевую терапию.

Шанс сохранить жизнь и здоровье. О скрининге онкологии поговорим в программе «Большой город»-19

Екатерина Забенько, СТВ:  
Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 27 ноября, в 10:00. Поговорим о важности своевременного обращения к врачам и раннем выявлении онкологических заболеваний.

# Онкология # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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