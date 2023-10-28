Итальянец в студии СТВ исполнил песню «Беловежская пуща» и оценил белорусскую кухню

Кто-то скажет, что Беларусь маленькая, однако молва о ней и знаменитый заповедный напев доносятся на тысячи километров и вдохновляют людей из разных стран. И мы рады абсолютно каждому. В рамках реализации проекта «Дружба без границ» можно будет насладиться итальянскими мотивами. Сегодня в нашей студии Риккардо Форези, исполнитель из Италии, трубач, автор песен и музыкальный деятель, а также режиссер. А еще в студии у нас Игорь Завалей, депутат Палаты представителей, который тоже посвящен в тему.

Александра Каштанова, ведущая:

Сразу хочется адресовать вопрос Риккардо. Как мы знаем, вы уже влюбились в Беларусь. Насколько близко вам белорусское творчество и какие композиции сроднились?

Риккардо Форези, певец:

Несколько лет назад я услышал произведение «Песняров» «Беловежская пуща», мелодия и голос певца меня очаровали, попали прямо в сердце.

Александра Каштанова:

Вчера в самое сердце вы попали всем нашим слушателям, которые пришли на ваш концерт, которые насладились музыкой. Большое вам спасибо, что вы участвуете в проекте, который называется «Дружба без границ». Почему именно музыка стала вашим главным ориентиром по жизни?