IT- прорыв: в белорусский Парк высоких технологий пришли 46 компаний мирового уровня

Новости Беларуси. Число резидентов Парка высоких технологий выросло на четверть. Принято решение о регистрации сразу 46 новых компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Число резидентов Парка высоких технологий выросло на четверть. Принято решение о регистрации сразу 46 новых компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настоящий IT- прорыв. Причем в состав Парка вошли опытные игроки на мировом рынке, представляющие новые высоко востребованные направления. Среди них разработка программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта и дополненной реальности – компании «Вонабай», «Камера Ферст Девелопмент», «Каноэ». Российский гигант Mail.ru - в Минском офисе будет вести разработку игровых проектов.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Мы, конечно, очень довольны таким огромным наплывом компаний в ПВТ. Очень важно еще одно обстоятельство. Среди тех компаний, которые вступили в Парк недавно очень много перспективных стартапов, но и состоявшихся компаний. Тех, которые работают в сфере развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы сейчас видим, что и у нашей страны, и у Парка высоких технологий есть все шансы стать одним из таких серьезных европейских центров в этой сфере.
Четкие и прозрачные условия работы – вот главная причина, по которой в Беларусь приходят мировые компании. А ведь еще даже не вступил в силу новый декрет «О развитии цифровой экономики», создающий беспрецедентные условия для развития IT-отрасли. Он начинает работать в конце марта. Таким образом, на данный момент в Парке высоких технологий зарегистрированы 238 резидентов.
Сергей Карпилович, и.о. директора ВРТЭК, руководитель проекта «Teslasuit»:
Нас, безусловно, порадовала простая и прозрачная схема регистрации, отсутствие бюрократических проволочек.