IT- прорыв: в белорусский Парк высоких технологий пришли 46 компаний мирового уровня

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Мы, конечно, очень довольны таким огромным наплывом компаний в ПВТ. Очень важно еще одно обстоятельство. Среди тех компаний, которые вступили в Парк недавно очень много перспективных стартапов, но и состоявшихся компаний. Тех, которые работают в сфере развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы сейчас видим, что и у нашей страны, и у Парка высоких технологий есть все шансы стать одним из таких серьезных европейских центров в этой сфере.