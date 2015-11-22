История сильной женщины. Как минчанка в 22 года создала свой бизнес и исполнила мечту

Новости Беларуси. На планете прошла глобальная неделя предпринимательства. А мы на той самой неделе отправились в гости к бизнес-вумен, причем с утра пораньше. Свое дело она создала в 22, отказывая себе порой буквально во всем. Зато теперь ее мечта сбылась и позволить себе она может многое.

Ее день начинается задолго до рассвета. Несмотря на свободный график работы. Утро молодая бизнес-леди посвящает семье. Пока все спят, Анастасия у плиты. Каша – на завтрак родным, а сама она спешит к открытию собственной кондитерской.

Утро начинается с кофе. И сразу к делам. Весь день расписан буквально по минутам. Времени на сладкую жизнь нет. В подчинении у Анастасии – 12 человек. Заказы, посетители, поставщики – все это она контролирует лично. Первые поручения розданы, и теперь немного внимания может уделить нам. В разговоре за чашкой кофе интересуемся, как ей в свои 27 удается успешно вести собственный бизнес.

Анастасия Ширейко, владелец кондитерской:

Чтобы понимать весь бизнес, чтобы была возможность контролировать, нужно на каждой позиции постоять и все попробовать. Вплоть до того, что я торты возила и работала как курьер. Чтобы в конечном итоге заказчик получал идеальный продукт, идеальную услугу.

До того, как составить бизнес-план, студенткой она успела поработать помощником бухгалтера и специалистом по кадрам. И ко времени окончания экономического университета Настя уже точно знала, что будет сама себе хозяйкой.

Анастасия Ширейко, владелец кондитерской:

Я даже не знаю, как это работать с 9 до 5. Это просто не для меня. Но мне кажется, что во многих случаях это легче. Когда свое дело, нет ни выходных, ни времени после работы. Это и снится, и засыпаешь, и просыпаешься и думаешь только об одном.

Свое дело она начинала с угощений. По ночам вместе с подругой выпекала торты и раздавала друзьям. Так нарабатывалась клиентская база. Затем был Интернет-проект, а два года назад Анастасия поняла, что нужно двигаться дальше, и открыла кондитерскую. К тому же ей очень хотелось воспитать в людях европейскую традицию утренних кофепитий и английских завтраков вне дома. И сейчас гордится тем, что в том числе и с ее помощью у белорусов это тоже становится обыкновением.

Анастасия Ширейко, владелец кондитерской:

Это становится ежедневным, еженедельным ритуалом, а не выходом в свет, когда нужно одеть все самое лучшее, наестся, напиться.

Разговор о делах и о том, как она воплощала в жизнь собственный бизнес-план, мы еще продолжим. А пока по графику у деловой леди проверка цеха. Она обязана быть в курсе всего, что происходит, чтобы в конечном итоге клиенту пришлось все по вкусу.

Время близится к полудню, а в 12.30 Насте уже нужно быть на форуме предпринимателей. В беседы с коллегами по цеху нас не посвящают. Намекают, мол, в каждом слове – коммерческая тайна. После деловых переговоров она что-то помечает в электронном ежедневнике и готовится к еще одной бизнес-встрече.

Сегодня Анастасия устраивает презентацию своей кондитерской. Мероприятие должно пройти на самом высоком уровне, ведь от этого зависит ее доход. И, кстати, в разговоре о деньгах мы просто не могли не спросить о стартовом капитале.

Анастасия Ширейко, владелец кондитерской:

Помогли родители, у меня были накопления. Я думаю, что у многих есть возможность выбора купить себе новые сапоги или шубу позволить, либо отложить эти деньги и начать что-то свое.

Ей и до сих пор во многом приходится себе отказывать. Почти вся прибыль от бизнеса пока уходит на развитие.

Анастасия Ширейко, владелец кондитерской:

Есть неизбежные, конечно, траты. Сломался миксер – нужно купить новый. Пришлось покупать дополнительную печь, холодильник. До сих пор вкладываем в оборудование и в обучение персонала.

Между тем на часах 13.30 – время запланированной встречи.

Уже через час она снова будет в кондитерской, где по расписанию у нее работа с документами. Пообедать сегодня не удается. Электронные письма, отчеты, бизнес-планы, платежи. Говорит, нельзя что-то забыть или оставить на потом. Таковы законы бизнеса. Ни о каким тернистом пути она даже слышать не желает. Хочешь работать в плюс – будь готов трудиться. И это ее формула успеха.

Анастасия Ширейко, владелец кондитерской:

Труд и любовь к своему делу. Разочарования приблизительно столько же, сколько успеха. Вы видите стену с нашими дипломами и достижениями. Это приблизительно в равных долях. Всегда пробовать еще раз.

Через полчаса закроется заведение. Все, что было запланировано, сделано. Но день еще не заканчивается.

А дома Анастасия выйдет из образа бизнес-вумен. Любящая мама двух малышей и заботливая жена – здесь она тоже займется делами. Пусть и домашними. Приготовит ужин, уложит детей спать и в 23.00 выключит бра, чтобы уже завтра в 6.30 утра начать новый день. Вот такая она – бизнес-жизнь.