Дневник подростка 40-ых найден в Рогачеве

Новости Беларуси. Немецкая оккупация, голод и первая любовь. В Рогачеве найден дневник подростка 40-ых. Школьники и учительница истории местной школы провели настоящее детективное расследование, чтобы узнать имя и судьбу человека, описавшего жизнь 40-х годов их родного города.

Писавшему эти строки было столько же лет, как и Дмитрию, который их сегодня читает. Для обоих Рогачев – родина. Оба девятиклассники. В руки школьников исписанная чернилами тетрадь попала случайно. Ее нашла Ирина Закревская, наводя порядок на чердаке собственного дома, и передала сыну, чтобы тот отнес тетрадь в школьный музей.

Ирина Закревская, владелец дома:

Мальчики обычно дневники не ведут, но мальчик писал это. Было очень интересно узнать, что в послевоенные годы он жил именно в этом доме.

Школьники потратили сотни часов в поисках хозяина дневника. Пересчитали все слова и буквы: оказалось, например, за два года (с 1948 по 50-ый) хозяин этих строк прочел 23 книги и посмотрел 36 фильмов. Конечно, в дневнике есть и самое сокровенное.

Именно то первое юношеское чувство – любовь – и привело исследователей к цели. Хозяин дневника с нежностью упомянул имя и фамилию одноклассницы. Сейчас ей 83, и у нее 8 внуков и 6 правнуков.

Людмила Жукова, житель Рогачева:

Ходил в форме как офицерской. Он у меня платочек увидал и забрал его. Но я с ним не встречалась.

Дружили, в нечто большее чувства не успели перерасти. Парня звали Анатолий Марков. Его не стало вскоре после того, как в дневнике была сделана последняя запись.

Людмила Жукова, житель Рогачева:

Он поступил в речной техникум, там заболел, приехал в Рогачев умер. Я в это время училась в Пинске.

Школьники просто хотели вернуть вещь законному владельцу, а вместо того открыли для себя целый мир своих сверстников из прошлого – целую эпоху в истории своей малой родины.

Лариса Литвинова, учитель истории средней школы № 6 Рогачева:

Когда им рассказываешь про освобождение Рогачева, это одно. А когда им показываешь или зачитываешь отрывки из дневника, где сам участник этих событий стоял, смотрел и видел это своими глазами, это все пережил, то, конечно, это более эмоциональное, она западает в душу.

Ученическое расследование не оставило в Рогачеве равнодушным никого. Неизвестного автора искали родители и бабушки школьников, краеведы и историки – сотни человек. Детский дневник заставил многих из них по-новому посмотреть на историю своей малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.