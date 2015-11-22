Как распознать в своем ребенке художественный талант, сохранить его и не перепутать с увлечением

Для каждого родителя ребенок талантлив, но распознать талант бывает непросто.

Анна Шматок, преподаватель живописи:

Художественно одаренный ребенок действительно талантлив. Он даже в самом обычном унылом дворе с одним чахлым деревом на стройке все равно увидит что-то красивое. То есть для человека такого склада важны умение анализировать, память, чтобы он запоминал эти ситуации. И, естественно, чтобы он перерабатывал их в образы.

Говорят, что каждый человек гений до тех пор, пока он полон идей. Что касается таланта, что здесь главное, как ни странно, ваша работоспособность.

Анна Шматок, преподаватель живописи:

То есть ты можешь быть талантлив, но без работы ты ничем не будешь. Ты должен вкалывать каждый день, потому что ты день не порисовал – ты сделал шаг назад. Вот это умение работать, мне кажется, потом срабатывает и в других сферах.

Не стоит путать талант с увлечением – их может быть много у человека. Они могут периодически меняться, и это считается нормой. Талант один и на всю жизнь, от Бога. Он часто становится смыслом жизни человека.

Анна Шматок, преподаватель живописи:

У нас есть одна маленькая девочка. Начнем с того, что ее зовут очень нестандартно – Анна-Мишель. То есть, мне кажется, и мя как-то повлияло на ее личность. Это ребенок, который по-настоящему может действительно, может быть, странные в каком-то смысле все-таки для большинства людей идеи генерировать, но они действительно свежие и абсолютно что-то новое. Она очень не похожа на других детей.

Кто-то более склонен к творчеству, а кто-то создает новые формулы и законы. Художник – это человек терпеливый и усидчивый, который умеет подмечать красивое в чем-то на первый взгляд непривлекательном, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анна Шматок, преподаватель живописи:

Талант – это что-то многообъемлющее. Это не просто что-то «я такая талантливая, я родилась, ничего для этого не делаю, взяла кисть в руки, и все, у меня все получается». Все-таки это адская и на самом деле собачья работа.