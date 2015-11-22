Торжественное богослужение в Храмовый праздник Архистратига Михаила прошло 22 ноября под Минском

Новости Беларуси. Торжественное богослужение в Храмовый праздник Архистратига Михаила, который почитается небесным покровителем белорусских пограничников, прошло 22 ноября на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы под Минском. В божественной литургии приняли участие командование пограничных групп и отрядов.

Хоругвь с ликом святого Архистратига Михаила вручил стражам границы митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси. Это духовное знамя будет сопровождать пограничников в самые знаменательные события, в частности во время принятия присяги и в дни памяти военных, отдавших свои жизни при выполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Воловодов, начальник отряда пограничного контроля «Минск»:

Мы стали полноценным воинством христолюбивым. Сегодня наш личный состав почувствовал, что наш священный долг по защите родины, по охране интересов нашего общества мы будем исполнять, неся в руках это священное знамя. В наше нелегкое время это большая ответственность, поистине мы горды этим событием.

Еще в 2003 году между органами пограничной службы и Белорусским экзархатом было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон в патриотическом, духовно-нравственном воспитании, развитии милосердия, веротерпимости и гражданской ответственности воинов.