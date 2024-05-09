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Праздничные майские наклейки стали самым раскупаемым товаром в киосках

09 мая 2024 10:02
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«Яблоневый цвет» давно стал неизменным атрибутом всех государственных праздников и памятных дат. Бутоньерки украшают лацканы белорусов и в День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные майские наклейки стали самым раскупаемым товаром в киосках-1

Их прикрепляют на левой стороне, у сердца. Символ весны, возрождения и начала новой жизни отражает процветание суверенной независимой Беларуси, а красно-зеленая ленточка подчеркивает роль народа в восстановлении и развитии республики. Белорусский республиканский союз молодежи презентовал столь понятный каждому жителю нашей страны аксессуар еще в 2015 году. Патриотическую инициативу поддержал глава государства.

С тех пор бутоньерка стала официальным символом Победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне над фашистской Германией. Символизм цветущих яблонь понятен и детям. В преддверии Дня Победы в своих рисунках школьники красочно отражают триумф жизни.

Праздничные майские наклейки стали самым раскупаемым товаром в киосках-4

Тимур Черняк, учащийся гимназии № 2 Витебска:
Я нарисовал этот цветок яблони. Это символ Победы, мне он очень нравится. И мне нравится, что у нас мир, а не война.

Праздничные майские наклейки стали самым раскупаемым товаром в киосках-7

В этом сезоне в честь Победы наших дедов и прадедов яблоневые цветы снова украшают транспортные средства, причем не только в автопробегах, но и в повседневном дорожном движении. Накануне праздника символичные наклейки стали самым раскупаемым товаром в киосках.

Праздничные майские наклейки стали самым раскупаемым товаром в киосках-10

Преобразились к празднику и белорусские города. В областных центрах расцветают не только сады, но и фасады зданий. Они также украшены государственной символикой в память о священной Победе.

# День Победы # общество

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