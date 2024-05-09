Праздничные майские наклейки стали самым раскупаемым товаром в киосках

«Яблоневый цвет» давно стал неизменным атрибутом всех государственных праздников и памятных дат. Бутоньерки украшают лацканы белорусов и в День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их прикрепляют на левой стороне, у сердца. Символ весны, возрождения и начала новой жизни отражает процветание суверенной независимой Беларуси, а красно-зеленая ленточка подчеркивает роль народа в восстановлении и развитии республики. Белорусский республиканский союз молодежи презентовал столь понятный каждому жителю нашей страны аксессуар еще в 2015 году. Патриотическую инициативу поддержал глава государства.

С тех пор бутоньерка стала официальным символом Победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне над фашистской Германией. Символизм цветущих яблонь понятен и детям. В преддверии Дня Победы в своих рисунках школьники красочно отражают триумф жизни.