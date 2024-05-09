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«Удавалось спасти около 80 % раненых». Как работала военная медицина в годы ВОВ?

09 мая 2024 10:04
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Во время Великой Отечественной войны во мраке бессонных ночей врачи шли напролом, становились последним шагом на пути к спасению. На фронте и в тылу работали более 700 тысяч медицинских служащих.

«Удавалось спасти около 80 % раненых». Как работала военная медицина в годы ВОВ?-1

Дмитрий Лапцевич, главный хранитель фондов Музея истории медицины Беларуси:
Среди них Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко.

«Удавалось спасти около 80 % раненых». Как работала военная медицина в годы ВОВ?-4

Дмитрий Лапцевич:
В годы войны она санитарный инструктор. Вынесла с поля боя 123 раненых солдат и командиров вместе с их оружием. Во время одного из сражений сама получила тяжелейшее ранение. Ее очень поздно принесли на перевязочный пункт, врачи уже не смогли спасти ей руки и ноги. Их пришлось ампутировать, так как началась гангрена. Она научилась заново ходить при помощи протезов, заново писать. В одну из красноармейских газет написала письмо, в котором просила красноармейцев об одном: отомстить за нее.

«Удавалось спасти около 80 % раненых». Как работала военная медицина в годы ВОВ?-7

Дмитрий Лапцевич:
Солдаты стали писать на броне танков, фюзеляже самолетов: за Зину Туснолобову.

«Удавалось спасти около 80 % раненых». Как работала военная медицина в годы ВОВ?-10

Вероника Макаревич, корреспондент:
Военно-полевая медицина творила чудеса. В тяжелых антисанитарных условиях врачам удавалось спасти около 80 % раненых.

В ряды народного ополчения вступали все, чья воля к Победе была сильнее страха. Среди них преподаватели, студенты, научные работники медицинских институтов и училищ Беларуси.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Макаревич

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