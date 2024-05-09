«Удавалось спасти около 80 % раненых». Как работала военная медицина в годы ВОВ?

Во время Великой Отечественной войны во мраке бессонных ночей врачи шли напролом, становились последним шагом на пути к спасению. На фронте и в тылу работали более 700 тысяч медицинских служащих.
Во время Великой Отечественной войны во мраке бессонных ночей врачи шли напролом, становились последним шагом на пути к спасению. На фронте и в тылу работали более 700 тысяч медицинских служащих.
Дмитрий Лапцевич, главный хранитель фондов Музея истории медицины Беларуси:
Среди них Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко.
Дмитрий Лапцевич:
В годы войны она санитарный инструктор. Вынесла с поля боя 123 раненых солдат и командиров вместе с их оружием. Во время одного из сражений сама получила тяжелейшее ранение. Ее очень поздно принесли на перевязочный пункт, врачи уже не смогли спасти ей руки и ноги. Их пришлось ампутировать, так как началась гангрена. Она научилась заново ходить при помощи протезов, заново писать. В одну из красноармейских газет написала письмо, в котором просила красноармейцев об одном: отомстить за нее.
Дмитрий Лапцевич:
Солдаты стали писать на броне танков, фюзеляже самолетов: за Зину Туснолобову.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Военно-полевая медицина творила чудеса. В тяжелых антисанитарных условиях врачам удавалось спасти около 80 % раненых.
В ряды народного ополчения вступали все, чья воля к Победе была сильнее страха. Среди них преподаватели, студенты, научные работники медицинских институтов и училищ Беларуси.
Подробности в видео.