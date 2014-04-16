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  • На базе одного из вузов Беларуси будет создан Центр передового опыта по обслуживанию теоретических и практических вопросов противодействия киберпреступлениям

На базе одного из вузов Беларуси будет создан Центр передового опыта по обслуживанию теоретических и практических вопросов противодействия киберпреступлениям

16 апреля 2014 10:36
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Новости Беларуси. В Следственном комитете намерены создать Центр передового опыта по обслуживанию теоретических и практических вопросов противодействия киберпреступлениям на базе одного из университетов страны. Поводом для этого послужили уровень и темпы роста киберпреступности, в том числе и в Беларуси.

Так, 23-летний житель Слуцка взломал систему защиты сайтов столичной коммерческой организации, где умышленно удалил не менее 139 тысяч файлов.  А 21-летний житель Минска незаконно овладел личной информацией (паролями, переписками и фото) более 400 человек.  Эти два случая сейчас расследуются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности Следственного комитета Республики Беларусь:
На базе Центра будет осуществляться как подготовка специалистов в области раскрытия и расследования такого рода преступлений, будет создана методическая и научная база для изменения в том числе законодательства, если необходимо будет внесение изменений. В том числе будут подготовлены учебные образовательные программы по данной тематике.
Следственный комитет выражает уверенность в том, что создание указанного Центра и его функционирование позволит улучшить качество расследования уголовных дел против информационной безопасности, а также принять дополнительные меры к защите прав и законных интересов как граждан, так и целого государства. В состав данного Центра могут войти представители как профессорско-преподавательского состава вузов, так и представители практиков, то есть сотрудники правоохранительных органов.

# Следственный комитет Беларуси

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