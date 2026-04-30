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Пронзительно и искренне! Концерт‑реквием «Каждый третий» с аншлагом прошел в Казани

30 апреля 2026 06:33
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В Казани с аншлагом прошли показы белорусского концерта-реквиема «Каждый третий» – зрители глубоко погрузились в тяжелые годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пронзительно и искренне! Концерт‑реквием «Каждый третий» с аншлагом прошел в Казани-2

Музыка современных белорусских авторов, письма с фронта и документальная хроника создали особую атмосферу: на экранах появлялись кадры военной эпохи, а строчки песен зазвучали еще пронзительнее в сочетании с реалистичным видеорядом. Пылающие села, рвущиеся снаряды, отчаянная борьба за будущее – все это ожило перед глазами публики. Проект стал ответом на попытки переписать историю: для Беларуси и России подвиг народа остается бессмертным.

Пронзительно и искренне! Концерт‑реквием «Каждый третий» с аншлагом прошел в Казани-4

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:
Я каждый раз переживаю, чтобы действительно суметь правильно донести эту эмоцию. Чтобы наши песни, эти слова, которые мы посредством песни доносим зрителю, проникли в каждую душу, куда-то очень глубоко, и чтобы каждый человек задумался о том, какое ценное богатство наше мирное небо. 

Пронзительно и искренне! Концерт‑реквием «Каждый третий» с аншлагом прошел в Казани-6

У меня дома есть произведение Алеся Адамовича «Я из огненной деревни», и я периодически детям своим там зачитываю отрывки из нее. Потому что это очень страшно было, и мы не должны вообще никогда об этом забывать. Очень правильно, что сделали такую постановку, и возят ее по республикам, по городам.

После успешного показа в Казани концерт-реквием представят в Санкт-Петербурге, а затем – в Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге. Так продолжается важная работа по сохранению исторической памяти.

Глубокая драма белорусского народа. Как прошли показы концерта-реквиема «Каждый третий» в Казани?

# Великая Отечественная война

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