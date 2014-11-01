История династии врачей Сачеков

Новости Беларуси. Витебский медуниверситет 1 ноября отмечает юбилей. 1 ноября 1934 года, он открылся как больница-вуз на 250 человек. Спустя 8 десятилетий это уже 6 тысяч студентов и 7 факультетов. История учреждение долгая и от того не менее интересная. Впрочем, как и история одной большой врачебной семьи Сачеков. Четыре поколения этой династии получали образование именно в Витебском «меде». А дед и внук и сегодня преподают в альма-матер.

С пациентами Михаил Григорьевич, старший из медицинской династии Сачеков, может и пошутить, и по душам поговорить. В такие минуты этот заслуженный доктор с множеством регалий забывает о своих наградах и званиях. Ведь в медицину он пришел не ради славы, а ради людей.

Михаил Сачек, профессор, почетный академик Белорусской академии медицинских наук, заведующий кафедрой ВГМУ:

Когда сестра меня настроила, чтобы я поступал в мединститут. Во время войны к нам поступил раненый, и у нас дома находился, и я ему перевязки помогал своему дяде. А дядя был не медик, а ветврач.

Именно с подачи сестры Михаил Григорьевич оказался в числе студентов Витебского «меда». Там же встретил и будущую супругу – Лидию Супрун. Вместе занимались наукой, «делали» карьеру и 60 лет прожили вместе. Двое дочерей сегодня продолжают дело своих родителей.

Светлана Сачек, врач-косметолог:

Знаю, что было время, когда родители работали. Можно было на вокзале любому человеку выйти и спросить: где живут Сачеки? И им показывали, куда нужно ехать.

Внук Михаила Григорьевича Константин пошёл по стопам своего знаменитого деда. Диплом хирурга он тоже получил в Витебском медицинском. Здесь же сегодня и преподаёт. А теорию закрепляет практикой — возглавляет Клинику ВГМУ.

Константин Сачек, главный врач Клиники Витебского государственного медицинского университета:

На латыни это звучит «альма-матер»: мать-кормилица. Это всегда. Это начало профессии, начало жизненного пути. И я, и многие, я думаю, мои родственники благодарны университету.

Благодарен родной альма-матер Константин Сачек и за жену: именно в этих стенах будущие супруги познакомились и уже почти 2 десятилетия идут по жизни вместе. И совсем не удивительно, что их 18-летний сын Никита тоже пошёл по проторенной предками дороге. Сейчас и он уже студент 1 курса Витебского медицинского.

Фамилию Сачек знают многие. Хотя бы потому, что 17 лет Михаил Григорьевич был у руля Витебского ВУЗа. Сейчас, говорит, в его жизни есть три радости: здоровые пациенты, умные студенты и правнуки.