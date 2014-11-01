Новости Беларуси. 1 ноября в Военной академии прошел день открытых дверей. Около 1,5 тысяч школьников пришли в учебное заведение, чтобы познакомиться с условиями проживания и обучения, а также посмотреть образцы вооружения и задать вопросы командованию академии.

Все 7 факультетов ВУЗа подготовили для посетителей свои презентации. Ребятам показали устройство парашюта и как на деле работают специальные стимуляторы и тренажеры для обучения. А в конце все желающие смогли отведать военной каши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Лосинец:

Я хочу поступить и стать пилотом, потому что это мечта детства. Я чувствую, что это мое, мне это нравится, я хочу узнать, какие требования для поступления, что нужно и штурмовать это заведение.

Сергей Бобриков, начальник Военной академии Республики Беларусь:

В этом году будут у нас новшества такие, что будут открыты новые специальности. Психология в военном деле. А в целом идет активная борьба за абитуриентов. Мы настроены, чтобы к нам поступали мотивированные уже подготовленные ребята. И хорошо, что сюда приехали почти 1,5 тысячи, что почти в 2 раза больше желающих на дне открытых дверей, чем было в прошлом году.