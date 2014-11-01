Новости Беларуси. Природоохранные службы Минской области усилили мониторинг зеленых зон. В столичном регионе в октябре провели месячник благоустройства. Вместе с тем в порядок привели далеко не всё. Наиболее проблемные места — придорожные полосы и леса, где опавшая листва соседствует с мусором. Так, на одной из зон отдыха вдоль Слуцкой трассы из-за отсутствия контейнеров автомобилисты вынуждены выбрасывать отходы прямо в лес.

Вера Ефимчик:

Плохо, очень плохо. В селе живу и то там чище, чем здесь.

Подобная картина наблюдается и вдалеке от оживленных магистралей. Экологи обнаружили стихийные свалки в Минском и Узденском районах. После вмешательства специалистов мусор в лесах оперативно убирается, а виновных в нарушениях природоохранного законодательства карают крупными штрафами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Бурш, начальник отдела оперативного контроля Минского областного Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Нам помогает и местное население. Жители пишут обращения к нам, по ним мы принимаем меры, многие жители фотографируют тех или иных нарушителей, присылают к нам и мы уже совместно с органами внутренних дел, ГАИ разыскиваем этих владельцев и привлекаем их к ответственности.