В октябре прошлого года паралимпийца приговорили к 5 годам лишения свободы за непредумышленное убийство его девушки Ревы Стенкамп. Он провёл в тюрьме меньше года, после чего был помещён под домашний арест в особняке его дяди.

Оскар Писториус сможет выйти из тюрьмы уже через 3 года после признания его виновным в убийстве модели Ревы Стенкамп, сообщил источник, близкий к суду.

29-летний Писториус может быть вновь арестован и отправлен в тюрьму до Рождества после того, как судьи Верховного суда изменили вынесенный ему ранее приговор.

В Южно-Африканской Республике минимальный срок за убийство составляет 15 лет. Однако, как сообщил источник из Верховного суда города Претория:

Его срок мог быть уменьшен до 10 лет. Но он мог отсидеть всего лишь 3-ю часть этого срока. Так что в конечном итоге его приговорили к 3 годам лишения свободы.

По словам источника, он является приближённым судьи Масипа, решением которой Писториус был признан виновным в умышленном убийстве и отчаянных угрозах убийством.

Источник в интервью газете The Telegraph:

Лично я вздохнул(а) с облегчением. Думаю, справедливость восторжествовала. Многие говорили, что он заслуживал обвинения в убийстве. Возможно, для него это тоже облегчение – ему больше не придётся жить во лжи.

14 февраля 2013 года Писториус выстрелил в Стенкамп 4 раза через дверь туалета. Семья девушки может наконец вздохнуть с облегчением.

Спортсмен не присутствовал на заседании Верховного апелляционного суда, но сообщается, что он был «глубоко огорчён» вынесенным ему приговором.

Ожидалось, что спортсмен останется под домашним арестом до вынесения нового приговора судом, заседание которого должно было пройти уже в новом году. Однако, теперь Писториусу грозит перспектива провести Рождество за решёткой.

Источник, близкий к органам прокуратуры Южно-Африканской Республики в интервью Daily Mail:

В настоящее время мы находимся на действительно новой правовой территории. Поскольку апелляционный суд отменил не только обвинение, но и приговор, Писториус, скорее всего, будет заключён в тюрьму.

Он больше не может находиться под домашним арестом, т.к. решение об этом было отменено. Я не думаю, что у Национальных органов прокуратуры была какая-то альтернатива, кроме как арестовать его и заключить под стражу в ожидании вынесения приговора суда, заседание которого может состояться только в следующем году.

Конечно, он может свободно подать заявку на выпуск под залог, но, скорее всего, он проведёт Рождество за решёткой.

Отец жертвы, Барри Стенкамп:

Я уверен, что Рева смотрит сейчас на нас сверху и говорит: «Справедливость восторжествовала».

Уверен, что теперь она сможет успокоиться.

Это большое облегчение. Я чувствую, что решение судьи было справедливым.

Пит ван Зил, агент Писториуса, заявил, что обвинение в убийстве «очень сильно огорчило» его бывшего клиента, который разбогател после исторического выступления на Олимпийских играх в Лондоне.

Пит ван Зил:

Я надеюсь, что мы скоро встретимся с Оскаром и сможем провести немного времени вместе и поговорить.

Писториус вернётся в суд, чтобы выслушать новый, более жёсткий приговор за убийство Стенкамп в его доме в Претории.

Он всегда отрицал, что убил девушку, заявляя, что думал, что он стрелял в грабителя, который ворвался в дом через окно спальни на первом этаже.

Зачитывая краткое изложение выводов суда, судья Эрик Лич назвал смерть Стенкамп от рук звезды мирового спорта «трагедией шекспировского масштаба».

В обвинительном приговоре судья Лич пришёл к выводу, что Писториус «производил выстрелы без рационального или оправданного страха, что его жизнь была в опасности. Обвиняемый должен быть признан виновным в убийстве».