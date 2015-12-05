Дело Оскара Писториуса: паралимпиец признан виновным в умышленном убийстве подруги
Оскар Писториус сможет выйти из тюрьмы уже через 3 года после признания его виновным в убийстве модели Ревы Стенкамп, сообщил источник, близкий к суду.
В октябре прошлого года паралимпийца приговорили к 5 годам лишения свободы за непредумышленное убийство его девушки Ревы Стенкамп. Он провёл в тюрьме меньше года, после чего был помещён под домашний арест в особняке его дяди.
29-летний Писториус может быть вновь арестован и отправлен в тюрьму до Рождества после того, как судьи Верховного суда изменили вынесенный ему ранее приговор.
В Южно-Африканской Республике минимальный срок за убийство составляет 15 лет. Однако, как сообщил источник из Верховного суда города Претория:
Его срок мог быть уменьшен до 10 лет. Но он мог отсидеть всего лишь 3-ю часть этого срока. Так что в конечном итоге его приговорили к 3 годам лишения свободы.
По словам источника, он является приближённым судьи Масипа, решением которой Писториус был признан виновным в умышленном убийстве и отчаянных угрозах убийством.
Источник в интервью газете The Telegraph:
Лично я вздохнул(а) с облегчением. Думаю, справедливость восторжествовала. Многие говорили, что он заслуживал обвинения в убийстве. Возможно, для него это тоже облегчение – ему больше не придётся жить во лжи.
14 февраля 2013 года Писториус выстрелил в Стенкамп 4 раза через дверь туалета. Семья девушки может наконец вздохнуть с облегчением.
Спортсмен не присутствовал на заседании Верховного апелляционного суда, но сообщается, что он был «глубоко огорчён» вынесенным ему приговором.
Ожидалось, что спортсмен останется под домашним арестом до вынесения нового приговора судом, заседание которого должно было пройти уже в новом году. Однако, теперь Писториусу грозит перспектива провести Рождество за решёткой.
Источник, близкий к органам прокуратуры Южно-Африканской Республики в интервью Daily Mail:
В настоящее время мы находимся на действительно новой правовой территории. Поскольку апелляционный суд отменил не только обвинение, но и приговор, Писториус, скорее всего, будет заключён в тюрьму.
Он больше не может находиться под домашним арестом, т.к. решение об этом было отменено. Я не думаю, что у Национальных органов прокуратуры была какая-то альтернатива, кроме как арестовать его и заключить под стражу в ожидании вынесения приговора суда, заседание которого может состояться только в следующем году.
Конечно, он может свободно подать заявку на выпуск под залог, но, скорее всего, он проведёт Рождество за решёткой.
Отец жертвы, Барри Стенкамп:
Я уверен, что Рева смотрит сейчас на нас сверху и говорит: «Справедливость восторжествовала».
Уверен, что теперь она сможет успокоиться.
Это большое облегчение. Я чувствую, что решение судьи было справедливым.
Пит ван Зил, агент Писториуса, заявил, что обвинение в убийстве «очень сильно огорчило» его бывшего клиента, который разбогател после исторического выступления на Олимпийских играх в Лондоне.
Пит ван Зил:
Я надеюсь, что мы скоро встретимся с Оскаром и сможем провести немного времени вместе и поговорить.
Писториус вернётся в суд, чтобы выслушать новый, более жёсткий приговор за убийство Стенкамп в его доме в Претории.
Он всегда отрицал, что убил девушку, заявляя, что думал, что он стрелял в грабителя, который ворвался в дом через окно спальни на первом этаже.
Зачитывая краткое изложение выводов суда, судья Эрик Лич назвал смерть Стенкамп от рук звезды мирового спорта «трагедией шекспировского масштаба».
В обвинительном приговоре судья Лич пришёл к выводу, что Писториус «производил выстрелы без рационального или оправданного страха, что его жизнь была в опасности. Обвиняемый должен быть признан виновным в убийстве».
Мать погибшей, Джун Стенкамп, присутствовала на заседании суда, наряду с представительницами Женской лиги Африканского национального конгресса, которые обняли её за дверями зала суда после оглашения приговора.
Мисс Стенкамп, которая редко проявляла эмоции на протяжении месяцев, проведённых в суде, сказала:
Решение суда было справедливым, оно стало данью уважения жизни Ревы. Я всегда верила в Бога и справедливость нашей судебной системы.
В суде её сопровождали её адвокат и подруга. Её муж Барри остался дома в Порт-Элизабет, который находится в другой части Южно-Африканской Республики.
В ходе слушания, суд заслушал показания Писториуса и назвал его «очень плохим» свидетелем, чья версия событий «существенно» изменилась.
Судья Лич сказал также, что изначальное понимание судьёй dolus eventualis – осознания вероятного исхода действий – было «заблуждением по нескольким аспектам».
Самые худшие опасения Писториуса подтвердились через 35 минут после начала слушания, когда судья Лич заявил, что спортсмен должен был предвидеть, что он мог убить человека за дверью своего туалета, приводя в доказательство количество и вид пуль, которые он использовал.
Судья Лич:
В этом случае важна не личность жертвы, а то, что Писториус играл с её жизнью.
Излагая тот факт, что Писториус подошёл к двери туалета, готовый выстрелить из оружия высокого калибра, судья Лич заявил, что спортсмен «никогда не предлагал правдоподобного объяснения своих действий».
Он отклонил возможность повторного рассмотрения дела и не выдал дальнейших распоряжений в интересах справедливости, которые требовали того, чтобы человека «должны были обвинять в преступлениях, которые он совершил».
Семья Писториуса отреагировала на это так:
Мы приняли к сведению решение, которое только что было вынесено Верховным апелляционным судом.
Правовая группа изучит выводы судьи по этому делу, мы будем руководствоваться ими при принятии решений о том, что делать дальше. Больше мы не дадим никаких комментариев на этой стадии.
Также было вынесено обвинительное судебное решение относительно судьи Масипа. Она не только сделала несколько «серьёзных ошибок» при применении закона, но и не справилась со своей обязанностью судьи, игнорируя большое количество ключевых доказательств в это деле.
Называя жертву Писториуса «Ревой», что судья Лич делал, «чтобы сохранить её человеческое лицо», судья постановил, что у девушки не было шанса уйти от пуль своего любимого человека.
Почти все выстрелы, произведённые через дверь, должны были неизбежно попасть в покойную. Спрятаться было негде.
Писториус может теперь также подать собственную апелляцию в Конституционный суд Южно-Африканской Республики – высший суд страны.
Но адвокаты защиты заявляют, что он больше не может позволить себе дальнейшие судебные тяжбы, уже оплатив огромные юридические счета.
Репутация судьи Масипа пострадает от массивного удара по её решению судьями более высокой инстанции, которым нужно было принять решение простым большинством, чтобы опровергнуть обвинение Писториуса в умышленном убийстве и заменить его убийством.
Тем не менее, именно она объявит спортсмену новый приговор, при вынесении которого будет принят во внимание срок, который
Писториус уже отсидел, и другие смягчающие обстоятельства, которые будет предъявлены его адвокатами.
Прокурор Джерри Нел, который не присутствовал на сегодняшнем заседании суда, убедил апелляционный суд в том, что судья Масипа неправильно руководствовалась законом при обвинении Писториуса в убийстве модели Ревы Стенкамп.
В ноябре во время слушания в апелляционном суде, государственный обвинитель Джерри Нел заявил, что Писториус намеревался убить любого, кто был за закрытой дверью туалета, произведя через неё 4 выстрела.
19 октября Писториус вышел из тюрьмы, чтобы продолжить отбывать оставшуюся часть наказания под домашним арестом в особняке его дяди в Претории.
Суд на Писториусом привлёк внимание всего мира, т.к. обвиняемый отрицал то, что он, пребывая в гневе, убил Стенкамп после того, как пара ушла спать в его доме в Претории.
Оскар Писториус:
Я был охвачен страхом, я думал, что ко мне в дом забрались неизвестные.
Я взял пистолет и побежал к туалету, не надев протезов. Я произвёл 4 выстрела и убежал обратно в спальню. И только тогда понял, что Стенкамп не было в комнате.
Писториус убил 29-летнюю модель на пике её славы. До этого на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне он стал первым человеком, лишившимся обеих ног, который участвовал в забеге такого высокого уровня.
Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская