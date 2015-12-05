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Фотофакт: мужчина с пылесосом 100 дней собирал смог на улицах Пекина

05 декабря 2015 13:19
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Новости Китая. Мужчина из города Шэньчжэнь провёл в столице Китая больше 3 месяцев, собирая смог, который он в итоге смог сжать в своеобразный кирпич. Он планирует использовать их в качестве строительного материала.

В течение 100 дней мужчина носил с собой промышленный пылесос везде, куда ходил в Пекине.

Энергии такого пылесоса хватает на 4 дня, затем ему требуется подзарядка. Мощность всасывания пылесоса равна количеству воздуха, которым каждый день дышат 62 человека.

Таким необычным способом китаец надеется повысить осведомленность людей об экологических проблемах.

Фотофакт: мужчина с пылесосом 100 дней собирал смог на улицах Пекина-1

Вот мужчина в маске собирает смог перед Национальным стадионом в Пекине.

Фотофакт: мужчина с пылесосом 100 дней собирал смог на улицах Пекина-4

... перед Центральным деловым районом Пекина.

Фотофакт: мужчина с пылесосом 100 дней собирал смог на улицах Пекина-7

А вот он показывает кирпич, который получился в результате сбора смога на улицах Пекина в течение 100 дней.

Перевод с www.ecns.cn: Светлана Конашевская

# общество # Фотофакт # Необычное

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