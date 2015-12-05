Фотофакт: мужчина с пылесосом 100 дней собирал смог на улицах Пекина

Новости Китая. Мужчина из города Шэньчжэнь провёл в столице Китая больше 3 месяцев, собирая смог, который он в итоге смог сжать в своеобразный кирпич. Он планирует использовать их в качестве строительного материала.

В течение 100 дней мужчина носил с собой промышленный пылесос везде, куда ходил в Пекине.

Энергии такого пылесоса хватает на 4 дня, затем ему требуется подзарядка. Мощность всасывания пылесоса равна количеству воздуха, которым каждый день дышат 62 человека.