Истории женщин, которые стали военнослужащими. Репортаж СТВ

Анастасия Владимировна служит в 31 навигационно-топографическом центре Вооруженных Сил Республики Беларусь уже 15 лет. С детства она мечтала носить погоны. А как иначе? В семье этой красавицы уже давно образовалась настоящая военная династия!

Анастасия Барабашова, начальник редакционной части 31-го навигационно-топографического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Прадед у меня был прапорщиком царской армии, дед мой был лётчиком-испытателем, отец мой был топографом. Соответственно, и мне пришлось стать топографом.

Сегодня Анастасия Владимировна – подполковник. В её подчинении – несколько человек. Служба и ответственная, и интересная одновременно. В 31-ом навигационно-топографическом центре занимаются разработкой и изготовлением военных карт. А они нужны во время боевых действий не меньше, чем боеприпасы.

Над созданием карты работает 5 подразделений центра.

Анастасия Барабашова:

Моё ведомство – это редакционная часть, которая занимается непосредственно обеспечением центральных органов военного управления топогеодезической, цифровой информации, также у нас идёт сбор и анализ материалов и хранение в архиве. Также идёт выдача для выполнения плана министра обороны, выдача всей необходимой информации, которая нужна для работы.

Готовый макет поступает в издательскую часть, где тиражируется. Следует отметить, что без участия военных топографов не обходится ни одно учение. Современная карта должна быть точной, достоверной и удобной в использовании.

Анастасия Барабашова:

Когда поступают какие-либо задачи, у нас беспрекословно их выполняют вне зависимости от пола: кто отдал этот приказ, женщина или мужчина. В отличие от нашей предыдущей героини, старший сержант Екатерина Макаревич никогда не мечтала о военной карьере. По образованию девушка – агроном, но в сельском хозяйстве работала только по распределению. Однажды Екатерина принимала участие в соревнованиях по рукопашному бою, там её заметили и предложили попробовать свои силы в армии.

Екатерина Макаревич, кинолог, преподаватель курса по подготовке специалистов и служебных собак по специальным службам кинологического центра Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Мой первый и второй контракт был заключён именно в 50 авиационной базе в Мачулищах, там я прослужила 5 лет. Следующий контракт у меня начался в 91 батальоне охраны обслуживания сил специальных операций.

Затем Екатерина попала в кинологический центр. И сразу нашла себе и друга, и напарника в одном лице. Вернее, в этой милой мордашке. Зовут немецкую овчарку Джесси, ей 6 лет. Екатерина Макаревич проводит с Джесси почти все своё время. Каждый день по несколько часов – обязательные тренировки на дресскомплексе.

Екатерина Макаревич:

Она разыскная, работаем по розыску людей, ходим периодически на след, согласно занятиям. Говорят, что мы чем-то похожи и характером, может, даже и внешне похожи.

Во время дрессировки Екатерина и превращается в командира: так обязывает армейская дисциплина, а в обычной жизни она забывает о командном голосе. Екатерина Макаревич:

В повседневной жизни я обычный человек, обычная девушка. Я мама, люблю готовить, убираюсь, люблю красиво выглядеть. Это моя профессия, у каждого своя профессия. Каждый должен ей соответствовать, поэтому днем я на службе, я военнослужащая.