В День защитников Отечества к монументу Победы в Минске возложили венки

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День защитников Отечества и 100-летие Вооруженных Cил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время белорусская армия прошла непростой путь развития. И сегодня Вооруженные Силы страны – это, без преувеличения, основа военной организации государства, его независимости.

23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Этот праздник по праву считается днем мужества и героизма всех поколений защитников. Сегодня их память чтут по всей стране.