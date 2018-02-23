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В День защитников Отечества к монументу Победы в Минске возложили венки

23 февраля 2018 08:03
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День защитников Отечества и 100-летие Вооруженных Cил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День защитников Отечества к монументу Победы в Минске возложили венки -1

В День защитников Отечества к монументу Победы в Минске возложили венки -3

За это время белорусская армия прошла непростой путь развития. И сегодня Вооруженные Силы страны – это, без преувеличения, основа военной организации государства, его независимости.

23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Этот праздник по праву считается днем мужества и героизма всех поколений защитников. Сегодня их память чтут по всей стране.

В День защитников Отечества к монументу Победы в Минске возложили венки -6

В Минске в эти минуты начинается торжественная церемония возложения венков к монументу Победы. В мероприятии принимают участие представители силовых структур, ветераны Вооруженных Сил, руководство города.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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