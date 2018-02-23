Этикет в одежде. Какие галстуки будут придавать мужчине статус и как правильно их носить?

Элегантность, как известно, раскрывается в деталях.

Ирина Лапанович, эксперт по этикету:

Мы читаем человека по тем визуальным маячкам, которые он обозначает в своем внешнем образе. А у мужчин таким маячком является галстук. На что следует обратить внимание при выборе галстука. Первое – это цвет. Чем статуснее мужчина, тем более темным должен быть его галстук. Следует обратить внимание на цвета: бардовый, темно-синий. Темно-зеленый цвет будет менее говорить о статусности, а больше – о трудолюбии мужчины, о том, что он хороший исполнитель.

Молодые люди могут позволить себе легкую дерзость, сделав ставку на активную контрастную полоску или поселив на своем галстуке забавных мульт-персонажей. Желательно, чтобы галстук вписывался в одну оттеночную палитру костюма либо сорочки. Однако он может послужить и главным цветовым акцентом.

Ширина аксессуара тоже имеет значение. Она не должна превышать ширины лацкана. К деловому стилю подойдут параметры от 7 до 9 см. Это классический вариант для мужчин постарше. Юношам в сочетании с приталенной рубашкой лучше выбрать более узкий галстук. Модные тенденции внесли коррективы в фактуру. Так сегодня набирает популярность вязаный галстук. Правда, он актуален среди молодежи, предпочитающей стиль кэжуал.

Какие рисунки на галстуках модные? Какие из них будут уместными в определенных ситуациях? Как должен располагаться галстук правильно?