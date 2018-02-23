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Этикет в одежде. Какие галстуки будут придавать мужчине статус и как правильно их носить?

23 февраля 2018 08:11
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Элегантность, как известно, раскрывается в деталях.

Этикет в одежде. Какие галстуки будут придавать мужчине статус и как правильно их носить?-1

Ирина Лапанович, эксперт по этикету: 
Мы читаем человека по тем визуальным маячкам, которые он обозначает в своем внешнем образе. А у мужчин таким маячком является галстук. На что следует обратить внимание при выборе галстука. Первое это цвет. Чем статуснее мужчина, тем более темным должен быть его галстук. Следует обратить внимание на цвета: бардовый, темно-синий. Темно-зеленый цвет будет менее говорить о статусности, а больше – о трудолюбии мужчины, о том, что он хороший исполнитель.

Этикет в одежде. Какие галстуки будут придавать мужчине статус и как правильно их носить?-4

Молодые люди могут позволить себе легкую дерзость, сделав ставку на  активную контрастную полоску или поселив на своем галстуке забавных мульт-персонажей. Желательно, чтобы галстук вписывался в одну оттеночную палитру костюма либо сорочки. Однако он может послужить и главным цветовым акцентом. 

Этикет в одежде. Какие галстуки будут придавать мужчине статус и как правильно их носить?-7

Ширина аксессуара тоже имеет значение. Она не должна превышать ширины лацкана. К деловому стилю подойдут параметры от 7 до 9 см. Это классический вариант для мужчин постарше. Юношам в сочетании с приталенной рубашкой лучше выбрать более узкий галстук. Модные тенденции внесли коррективы в фактуру. Так сегодня набирает популярность вязаный галстук. Правда, он актуален среди молодежи, предпочитающей стиль кэжуал.

Этикет в одежде. Какие галстуки будут придавать мужчине статус и как правильно их носить?-10

Какие рисунки на галстуках модные? Какие из них будут уместными в определенных ситуациях? Как должен располагаться галстук правильно? 

Этикет в одежде. Какие галстуки будут придавать мужчине статус и как правильно их носить?-13

Подробности в видеоматериале.

# общество # Фотофакт # Правила этикета # Стиль # Ирина Лапанович

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