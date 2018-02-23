Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов Вооруженных Сил с Днём защитников Отечества

Новости Беларуси. День защитников Отечества и 100-летие Вооруженных Cил отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления воинам и ветеранам Вооруженных Сил адресовал Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот праздник олицетворяет героические подвиги наших соотечественников и преемственность лучших традиций служения своей стране. Мы гордимся мужеством белорусского народа, проявленным в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, бережно храним память о погибших. С благодарностью вспоминаем доблесть военнослужащих довоенного периода, фронтовиков, солдат и офицеров Краснознаменного Белорусского военного округа, ставшего основой Вооруженных Сил нашего суверенного государства.

Глава государства также подчеркнул, что сегодня в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная армия, которая способна не только обеспечить безопасность Беларуси от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности.