Истории родных, переживших холокост: фотовыставку «Зеркало поколений» представили в столице

Новости Беларуси. В столице проходят дни памяти, приуроченные к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно считается одним из крупнейших в Европе.

За два года в нем побывали более 100 тысяч евреев. Память жертв геноцида приехали почтить в Минск представители Израиля, США, стран Европы, международных организаций и общественных объединений. Накануне в столице прошел вечер памяти жертв Холокоста.

Здесь же представили фотовыставку проекта «Зеркало поколений». Участники показали фотографии своих семейных архивов и рассказывали истории родных, переживших холокост.