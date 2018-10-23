Прямой эфир

Истории родных, переживших холокост: фотовыставку «Зеркало поколений» представили в столице

23 октября 2018 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице проходят дни памяти, приуроченные к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно считается одним из крупнейших в Европе.

Истории родных, переживших холокост: фотовыставку «Зеркало поколений» представили в столице-1

За два года в нем побывали более 100 тысяч евреев. Память жертв геноцида приехали почтить в Минск представители Израиля, США, стран Европы, международных организаций и общественных объединений. Накануне в столице прошел вечер памяти жертв Холокоста.

Здесь же представили фотовыставку проекта «Зеркало поколений». Участники показали фотографии своих семейных архивов и рассказывали истории родных, переживших холокост.

Истории родных, переживших холокост: фотовыставку «Зеркало поколений» представили в столице-4

Истории родных, переживших холокост: фотовыставку «Зеркало поколений» представили в столице-6

# Выставки в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Книгу «Тростенец. Трагедия народов Европы» Натальи Яцкевич презентуют в Минске 23 октября
23 октября 2018 06:45

Книгу «Тростенец. Трагедия народов Европы» Натальи Яцкевич презентуют в Минске 23 октября

Теплая и безопасная зима. Газовики Минской области проверят оборудование в домах
22 октября 2018 20:29

Теплая и безопасная зима. Газовики Минской области проверят оборудование в домах

Колорадский жук из картофеля и карта-драник. Как в Копыле отмечали праздник картошки?
22 октября 2018 20:27

Колорадский жук из картофеля и карта-драник. Как в Копыле отмечали праздник картошки?