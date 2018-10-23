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Книгу «Тростенец. Трагедия народов Европы» Натальи Яцкевич презентуют в Минске 23 октября

23 октября 2018 06:45
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Новости Беларуси. Книгу «Тростенец. Трагедия народов Европы» презентуют 23 октября в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книгу «Тростенец. Трагедия народов Европы» Натальи Яцкевич презентуют в Минске 23 октября-1

Научно-популярное издание Натальи Яцкевич рассказывает о страшных событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны около деревни Малый Тростенец Минского района. Здесь действовал крупнейший на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР лагерь смерти. Его жертвами стали более 200 тысяч военнопленных и мирных жителей Беларуси, России, Германии, Австрии, Чехии и других стран.

Книгу «Тростенец. Трагедия народов Европы» Натальи Яцкевич презентуют в Минске 23 октября-4

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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