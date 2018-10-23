Книгу «Тростенец. Трагедия народов Европы» Натальи Яцкевич презентуют в Минске 23 октября

Научно-популярное издание Натальи Яцкевич рассказывает о страшных событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны около деревни Малый Тростенец Минского района. Здесь действовал крупнейший на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР лагерь смерти. Его жертвами стали более 200 тысяч военнопленных и мирных жителей Беларуси, России, Германии, Австрии, Чехии и других стран.