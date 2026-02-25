Что известно о передаче «грязной бомбы» Украине?

Способность в любой момент дать молниеносный и профессиональный ответ на всевозможные вызовы и угрозы – вот главный критерий боеготовности армии. А внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси позволяет это оценить «здесь и сейчас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь и сейчас» – это и про обстоятельства на внешнем контуре нашей страны, которые меняются буквально на наших глазах. И меняются, очевидно, не в лучшую сторону. Подтверждение тому – целая серия взрывоопасных заявлений европейцев, причем всего за пару февральских дней. Речь о ядерном оружии.

Итак, по горячим следам. Дания – это не рядом с Беларусью и не вдоль Союзного государства. Но в случае с ядерным оружием расстояние в тысячу километров – сущий пустяк. И здесь важен сам факт или даже намерения.

Так вот, Копенгаген готов, как заявляет министр обороны королевства, обсуждать не только размещение ядерных боеголовок, но и софинансирование европейской программы в рамках НАТО. А это будет означать отмену ядерного табу, которого Дания придерживалась 70 лет. И это первое «взрывоопасное заявление».

Загибаем пальцы дальше. Эстония, как на днях подчеркивает глава местного МИДа, не исключает размещения ядерного оружия и на своей территории, если это сочтет необходимым НАТО. При этом Таллин аргументирует, что никаких юридических препятствий на этом пути якобы не видит.