Что известно о передаче «грязной бомбы» Украине?
Способность в любой момент дать молниеносный и профессиональный ответ на всевозможные вызовы и угрозы – вот главный критерий боеготовности армии. А внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси позволяет это оценить «здесь и сейчас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Здесь и сейчас» – это и про обстоятельства на внешнем контуре нашей страны, которые меняются буквально на наших глазах. И меняются, очевидно, не в лучшую сторону. Подтверждение тому – целая серия взрывоопасных заявлений европейцев, причем всего за пару февральских дней. Речь о ядерном оружии.
Итак, по горячим следам. Дания – это не рядом с Беларусью и не вдоль Союзного государства. Но в случае с ядерным оружием расстояние в тысячу километров – сущий пустяк. И здесь важен сам факт или даже намерения.
Так вот, Копенгаген готов, как заявляет министр обороны королевства, обсуждать не только размещение ядерных боеголовок, но и софинансирование европейской программы в рамках НАТО. А это будет означать отмену ядерного табу, которого Дания придерживалась 70 лет. И это первое «взрывоопасное заявление».
Загибаем пальцы дальше. Эстония, как на днях подчеркивает глава местного МИДа, не исключает размещения ядерного оружия и на своей территории, если это сочтет необходимым НАТО. При этом Таллин аргументирует, что никаких юридических препятствий на этом пути якобы не видит.
Но и это еще не все. Куда опаснее в нынешней ситуации в европейском регионе планы Лондона и Парижа, которые раскрыла Служба внешней разведки России и о которых сегодня пишут все новостные ленты. Речь о том, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.
При этом, по данным разведки, к поставке планировалось привлечь и Германию. Правда, Берлин, цитата, «благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре». В Москве намерения Лондона и Парижа назвали грубейшим нарушением международных норм. А вот Китай сегодня – на фоне вышеперечисленных заявлений – призвал мировое сообщество неукоснительно соблюдать международные обязательства по нераспространению ядерного оружия.
Вот такие сегодня штрихи к совсем непривлекательному портрету европейского региона с его ядерными гримасами и взрывоопасными заявлениями политиков. И вот здесь возвращаемся к тезису «здесь и сейчас».
Именно эти обстоятельства формируют и формулируют перед Вооруженными Силами Беларуси особые задачи, главная суть которых – защитить нашу страну и не допустить эскалацию напряженности в нашем регионе. А ведь подобная невероятно опасная ситуация, приведшая к трагическим для всего мира последствиям, уже была много десятилетий назад. И вот об этих уроках истории на днях говорил наш Президент.
Лукашенко: без людей в погонах у нас не будет ничего, в том числе и страны. Подробности.