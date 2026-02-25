Указом Президента 32 представителя различных сфер деятельности удостоены наград

Они лучшие, каждый в своем деле. 32 представителя различных сфер деятельности удостоены Государственных наград. Соответствующий указ подписал 25 февраля Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в борьбу с преступностью, развитие легкой, пищевой, машиностроительной и химической промышленности, сельского хозяйства, гражданской авиации, высокие производственные показатели, отличные достижения в сферах образования, науки и спорта.