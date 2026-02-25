Указом Президента 32 представителя различных сфер деятельности удостоены наград

Лукашенко – Глазьеву: время показало, что друзей у нас – раз-два и обчёлся, друг без друга мы не можем

«Накануне Высшего госсовета у нас куча проблем, которые мы должны обсудить, прийти, возможно, к единой точке зрения, если сможем. Мне кажется, таких нет вопросов, где мы не можем наши позиции соотнести и принять единое решение».