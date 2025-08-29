Исторический рекорд – аграрии Брестчины впервые намолотили более полутора млн тонн зерна

Исторический рекорд Брестской области. Впервые аграрии региона намолотил свыше полутора миллионов тонн зерна без учета рапса и кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдача гектара – 45 центнеров, что на 8 больше прошлого сезона. Прибавка в 2025 году составила 187 тысяч тонн. Все районы завершили уборочную.

8 районов Брестской области из 16 перешагнули намолот в 100 тысяч тонн. Среди тех, кто впервые достиг такой отметки – Ивановский и Дрогичинский – достаточно скромные по площадям сельхозугодий. Впрочем, каждый район прибавил в валовом производстве зерна – лидер Барановичский, с полей которого собрали 180 тысяч тонн. Залог рекордного урожая региона – это технологический подход, внесение удобрений под полную потребность и самоотдача хлеборобов, которым удалось в самые сжатые сроки завершить уборочную.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Впервые в истории Брестчина и аграрии Брестчины собрали урожай уже более полутора миллиона тонн. Это очень весомое достижение, это большой вклад всех и большой труд наших людей. Среди хозяйств тут у нас, отмечу по урожайности, «Путь новый» – 77 центнеров с гектара средняя урожайность. «Крошин» Барановичского района – 76 центнеров с гектара. За такой результат огромное спасибо, спасибо аграриям, я скажу так, всех поколений, потому что фундамент закладывается не за один год.

Уже 4 октября лучших тружеников села Брестского региона будут чествовать на традиционном фестивале. «Дожинки» в 2025 году примет Белоозерск. А тем временем в области уже 12 районов приступили к заготовке кукурузы на силос. Сегодня на базе хозяйства «Остромечево» проходит областной семинар, где обсудят подходы к кормозаготовке и рационам. Своими наработками с аграриями поделятся и ученые.