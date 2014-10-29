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Исторический факультет БГУ отмечает 29 октября 80-летие

29 октября 2014 18:35
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Новости Беларуси. 80 лет — в центре науки. Исторический факультет БГУ отмечает 29 октября круглую дату. За эти годы небольшая кафедра превратилась в крупнейший научный центр. Здесь начинали свою карьеру десятки заслуженных деятелей науки, а сегодня педагогическая обойма насчитывает 15 профессоров, несколько десятков доцентов и одного академика. Спустя 80 лет существования факультет по-прежнему остается престижным учебным подразделением университета, да и всей белорусской высшей школы.

Специально к юбилею приурочили открытие аудитории имени Владимира Пичеты. Небольшая экспозиция состоит из 4 стендов, которые отображают разные периоды деятельности первого ректора БГУ. Выставка насчитывает несколько десятков фотографий, статей и выдержек из научных работ. Географию заслуг Владимира Ивановича можно проследить по необычной карте, которая по праву считается одним из самых интересных экспонатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Анатолий Тозик # Праздничные даты

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