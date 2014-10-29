Экологи: Смог, окутавший Минск, возник из-за отсутствие ветра и застоявшегося в воздухе дыма от печей

Новости Беларуси. Минск утром 29 октября окутал густой смог. Явный запах гари и дыма и присутствует в разных районах города: на Востоке, в Уручье, Шабанах, Сухарево, Малиновке, сообщили в программе .

При этом ни пожаров, ни чрезвычайных ситуаций в Минске и ее окрестностях зафиксировано не было. По словам экологов, смог возник из-за полного отсутствия ветра за последние сутки. Ситуацию усугубляют и горящие торфяники.

Как оказалось, явный запах гари и дыма присутствовал и в других районах страны. По одной из версий такая дымчатая завеса могла образоваться в связи с пожаром на торфяниках.

4 гектара, 14 единиц спасательной техники — и один из очагов возгорания торфяников под Пуховичами ликвидирован. Впрочем, работы у МЧС 29 октября было действительно много. Еще «горели» Брестская, Витебская, Гомельская и Могилевская области. 1 лесной пожар, 21 возгорание торфяников и порядка 30 раз горели травы и кустарники — такова статистика, что называется «с дымком», за эти сутки в Беларуси.

Андрей Корускевич, начальник центра оперативного управления Минского областного управления МЧС:

Причины возникновения подобных пожаров, как правило, является человеческий фактор: это брошенный окурок, опал сухой растительности, детская шалость.

Странную дымку заметили 29 октября не только в центральном регионе, но и на севере страны. На смог в Витебске горожане, правда, практически не обратили внимания. Их больше заинтересовала траектория движения густой пелены.

Жительница Витебска:

Если смотреть направо, где река расположена. То там над рекой как бы смог. Но на реке лежит лед. Может быть, на солнце это и дает смог. Если посмотреть в другую часть города, то там вообще ясно, чисто и смога никакого нет.

Что это такое? Простому человеку понять трудно. Но вот специалисты в один голос уверяют: это обычное природное явление. Правда, в наших широтах довольно редкое. И имя ему — инверсия температур.

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В настоящий момент на высоте 500 м температура атмосферы – 11 градусов. Где мы стоим – 0-плюс 1. Естественно, в обычных условиях все те вредные вещества, которые выбрасываются автотранспортом, которые выбрасываются предприятиями, поднимаются вверх, рассеиваются и не доставляют нам никаких хлопот. Сегодня это не происходит, сегодня это все скапливается на уровне практически 1,5 м, на уровне человека. По прогнозу, где-то два дня такая ситуация сохранится.

Но надеяться только на метеорологов мало. Людям с хроническими заболеваниями медики советуют «обходить стороной» подобные явления.

Вера Геус, врач-терапевт:

Обязательно контролировать свое артериальное давление. Принимать вовремя препараты. При ухудшении состояния обращаться за медицинской помощью.

Если для Беларуси густой смог стал явлением неожиданным, то для Пекина, Москвы и Нью-Йорка такая дымчатая завеса уже давно дело привычное. В мировых столицах такие метеоусловия порой держатся по несколько месяцев. В нашей же стране, специалисты уверяют дым развеется через несколько дней с первым дождем.